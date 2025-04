Napoli, Conte sorprende ancora: esclusione eccellente in mediana

In casa Napoli Antonio Conte si prepara a sorprendere ancora una volta per la delicata sfida contro il Bologna in programma per lunedì. Il tecnico infatti viaggia verso una esclusione eccellente in mezzo al campo.

Per gli azzurri siamo nel bel mezzo di un periodo a dir poco decisivo per il futuro di questa squadra. Le esigenze da questo punto di vista sono tante e vanno dal presente fino ad arrivare alla pianificazione del futuro, dove non si possono commettere alcuni recenti errori che possono davvero costare cara. Basti pensare, in tal senso, a quanto accaduto in sede di mercato al Napoli. La priorità, però, in maniera inevitabile vista la situazione di classifica, è data al campo, dove la squadra di Conte ha il primo posto in classifica lontano un solo posto.

In questa stagione il tecnico del Napoli ha dimostrato una volta di più per quale motivo è considerato uno dei migliori allenatori in circolazione su scala internazionale. Ha avuto un impatto devastante sulla realtà partenopea, ricostruendo in pochissimo tempo sulle macerie della passata stagione una squadra competitiva per lo Scudetto. In tal senso, però, in vista della delicata sfida contro il Bologna in programma per lunedì sera Antonio Conte è pronto a sorprendere con una scelta a sorpresa in mezzo al campo.

Bologna-Napoli, le ultime sulle scelte di Antonio Conte

Contro il Milan, poco prima dell’esclusione di Scott McTominay, sembrava che il Napoli si potesse schierare ancora con il 3-5-2, mentre il suo forfait e l’ingresso di David Neres lo ha spinto a puntare sul 4-3-3. In tal senso, stando a quanto raccontato da Fantacalcio, Antonio Conte potrebbe seriamente riproporre lo stesso modulo in quel di Bologna. Confermato Meret, ovviamente, davanti al quale agiranno Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera.

In avanti, ovviamente, confermati ancora una volta, da destra verso sinistra, Matteo Politano, Romelu Lukaku e David Neres, ma le sorprese riguardano la linea mediana. Billy Gilmour quando è stato chiamato in causa di recente ha lasciato tutti di stucco ed ha impressionato. Non sono minimamente in dubbio, ovviamente, né Stanislav Lobotka né Scott McTominay, mentre è vivo il ballottaggio tra l’ex Brighton e Zambo Anguissa. A quanto pare, infatti, Conte sceglierà alla fine a chi affidare una maglia da titolare ma in entrambi i casi si tratterà di una esclusione eccellente.

Insomma, dopo che per tutta la stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con un ventaglio di scelte davvero molto, molto limitato. Adesso, per questo scatto finale, Antonio Conte per la prima volta ha per davvero l’imbarazzo della scelta.