Napoli, affare dal Bologna in estate: annuncio dell’agente

Il Napoli guarda con interesse in casa Bologna ed in tal senso in vista dell’estate può arrivare un affare non di poco conto. C’è l’annuncio da parte dell’agente, che spiega come stanno realmente le cose. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Dopo la stagione prodigiosa dell’anno scorso il Bologna non solo si è riuscito a ripetere, ma addirittura con Vincenzo Italiano ha fatto alzare ancora di più gli standard qualitativi della squadra. Nonostante quest’ultima sia stata indebolita da cessioni eccellenti come quella di Zirkzee o di Riccardo Calafiori. In tal senso, la squadra è di nuovo in lotta per un posto in Champions League con corazzate come la Juventus o la Lazio. Ed è al momento in vantaggio su tutte grazie ad un girone di ritorno fino a questo momento ai limiti della perfezione.

Il Napoli in tal senso dovrà vedersela proprio con i felsinei nel prossimo turno, in quella che è forse la partita più difficile e delicata tra quelle che restano da giocare. Il margine di errore per la squadra di Antonio Conte, che ha tre punti di ritardo sull’Inter capolista, è ridotto davvero ai minimi termini. In tal senso, però, il Napoli ed il Bologna si possono sfidare, per così dire, anche in sede di mercato, visto che Manna potrebbe fiondarsi proprio su un talento dei rossoblu. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’agente esce allo scoperto: affare dal Bologna al Napoli?

Sono tanti i calciatori interessanti in casa Bologna, a partire ovviamente da Santiago Castro e da Riccardo Orsolini, che quest’anno hanno raggiunto degli standard di rendimento impressionanti. Simone Rondanini, agente di Jhon Lucumì, forte difensore centrale del Bologna, ha parlato a Stile TV di un eventuale interessamento del Napoli per il suo assistito. E le sue parole, nonostante su di lui ci siano interessamenti di top club come l’Atletico Madrid.

“Napoli è una piazza stupenda, nel momento in cui dovesse arrivare un interessamento da parte loro sarebbe sicuramente una opzione che terremmo in considerazione. I rapporti con il club sono ottimi, vedremo…” Allo stato attuale delle cose, però, ci sono alcuni aspetti da considerare. A quanto pare, infatti, il Napoli in passato ha già mostrato il suo interesse per Lucumì e, considerando che in estate si cercherà di prendere almeno un difensore centrale, chissà che questo nome non possa tornare ad essere caldo.