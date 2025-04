Napoli, svolta Manna: annuncio da Milano, la firma fino al 2029

Il Napoli continua a sognare in grande in vista della prossima stagione. Spunta la firma decisiva, l’annuncio da Milano: sarà azzurro ancora per tanto tempo

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è finito nel mirino dei top club italiani, ma il presidente De Laurentiis ha intenzione di blindarlo. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio da Milano: l’esperto di calciomercato ha rivelato quello che succederà nei prossimi giorni.

Pochi minuti fa è arrivata la svolta decisiva in casa Napoli. La dirigenza partenopea è al lavoro per assicurarsi i migliori giocatori in circolazione: il presidente De Laurentiis ha intenzione di continuare ad andare avanti per questa strada. Ecco quello che succederà a breve: tutta la verità, svolta Manna in vista del futuro.

Napoli, arriva l’annuncio: sarà azzurro fino al 2029

Sarà una campagna acquisti rivoluzionaria in casa Napoli con colpi di scena da urlo. Spunta il nuovo intreccio di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: ecco tutta la verità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, nonostante le ultime indiscrezioni e qualche possibile interesse, i piani di Giovanni Manna sono chiari: vuole restare al Napoli e ha un contratto a lungo termine fino al 2029. Un momento decisivo per non ascoltare le numerose voci di calciomercato per quanto riguarda il futuro del direttore sportivo azzurro.

Nelle ultime ore lo stesso ds Manna è stato accostato al Milan per iniziare un nuovo progetto entusiasmante. La dirigenza rossonera cercherà di cambiare pelle dopo una stagione da incubo: soltanto il trionfo in Supercoppa ha fatto gioire finore i tifosi del Milan che ora vogliono tornare a lottare per lo Scudetto.

Serve una guida importante a livello dirigenziale: è saltato il passaggio del ds Paratici. Tare è tornato in pole, ma il profilo di Giovanni Manna è stato monitorato a lungo. L’obiettivo del direttore del Napoli è quello di continuare a rendere nuovamente grande la piazza partenopea con innesti mirati: tutto cambierà in poco tempo, ma il presidente De Laurentiis è soddisfatto del lavoro del ds azzurro.

Un motivo in più per iniziare subito il nuovo progetto azzurro: l’obiettivo principale è quello di blindare Conte per poi avere le idee più chiare sul fronte calciomercato. Manna non andrà via in estate, ma lavorerà al coronamento di nuovi successi in casa Napoli.