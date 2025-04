Napoli, colpo dalla Grecia: arriva il nuovo difensore

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta un nuovo centrale difensivo: ecco la verità dalla Grecia secondo i rumors di mercato

Il ds Manna è pronto ad allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore il direttore sportivo del Napoli è stato accostato anche al Milan, ma il suo obiettivo è quello di rispettare il suo contratto firmato fino al 2029. Una nuova mossa a sorpresa per sognare in grande: ecco l’arrivo del nuovo centrale difensivo, spunta il nuovo annuncio per l’affare dalla Grecia.

La dirigenza partenopea è al lavoro per allestire una rosa sempre più competitiva in vista del futuro. Spunta la novità dell’ultim’ora come evidenziato dai rumors di mercato: sulle sue tracce ci sarebbero anche Roma e Juventus per il giovane difensore classe 2002. Il presidente De Laurentiis vuole subito accontentare Antonio Conte con nuovi innesti di qualità sul fronte calciomercato. Ecco la nuova mossa a sorpresa per un nuovo colpo in difesa: la verità per il nuovo affare.

Napoli, ecco la novità dalla Grecia: il colpo in difesa

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità assoluta. Dopo una stagione importante con Antonio Conte, ora ADL è voglioso di ingaggiare subito calciatori di caratura internazionale per essere pronti alle sfide di Champions League.

Come svelato dai rumors di mercato di Europacalcio, Lorenzo Pirola è finito nel mirino delle big della Serie A: c’è anche il Napoli in lizza per ingaggiare il difensore italiano dell’Olympiacos e della Nazionale italiana. Occhio anche a Roma e Juventus, ma Antonio Conte lo conosce molto bene visto che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter fino all’esordio in Prima squadra.

Pirola è il capitano della formazione azzurra Under 21, ma è pronto per il definitivo salto di qualità in Serie A dopo il percorso formativo in Grecia. Il Napoli sarà una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato: una voglia immensa di arrivare in alto per calcare palcoscenici importanti in Champions League.

Una crescita importante per il giovane difensore italiano che è pronto a misurarsi anche in Champions League dopo una lunga gavetta. Il Napoli continua a monitorarlo a lungo per un nuovo intreccio decisivo in Serie A: può vantare già una lunga esperienza, ma il ds Manna non si farà sfuggire questo possibile affare di mercato.