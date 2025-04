Mercato Napoli, scelto l’erede di Kvara: nel mirino il talento greco

Mercato Napoli, arriva un nome a sorpresa che riguarda il reparto avanzato dal momento che Giovanni Manna ha messo nel mirino un talento greco di alto profilo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Gli azzurri si giocheranno lunedì e nelle rimanenti sette partite una fetta di Scudetto enorme ed è normale che in casa dei partenopei l’attenzione sia tutta focalizzata su questa questione. In tal senso, però, una grande squadra non può non programmare il proprio futuro, ancor di più dopo i disastri della sessione di gennaio in cui è stato distrutto tutto. Come è noto, ovviamente, in sede di mercato il Napoli proverà ad accontentare Antonio Conte, ma tenendo sempre ben saldi determinati parametri economici fondamentali per la sostenibilità del progetto.

Ciò si traduce nel fatto che arriveranno sicuramente dei giocatori già esperti e capaci di essere sin da subito performanti, ma anche dei talenti da far crescere e che potrebbero rappresentare in prospettiva delle potenziali plusvalenze per il club. In tal senso, adesso emerge un nuovo colpo da mettere a segno per il reparto avanzato che può rappresentare un innesto di alto profilo. Il Napoli avrebbe, infatti, messo nel mirino un talento greco davvero molto interessante e che può diventare una stella.

Mercato Napoli, colpo dal Belgio: ecco il trequartista greco

Al Napoli in questo momento, come è fin troppo evidente, manca un calciatore capace di saltare l’uomo e di tirare fuori la giocata classica del fantasista. Quella che spacca le difese avversarie. In tal senso, manca un erede di Kvaratskhelia. A prescindere dalla posizione in campo. Proprio per inserire qualità a questa squadra, stando a quanto raccontato da AreaNapoli, il Napoli ha messo gli occhi su Kostantinos Karetsas, talento greco di altissimo profilo in forza al Genk, in Belgio.

E’ un trequartista puro e quest’anno si è consacrato nonostante la giovanissima età, dal momento che ha collezionato 31 partite tra tutte le competizioni mettendo a segno anche 3 gol. Tutto questo nonostante sia un classe 2007. Questo fa di Karetsas uno dei giovani più interessanti del calcio europeo e secondo Transfermarkt ha una valutazione che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Probabile, però, che i belgi possano chiedere ancora di più al Napoli o a qualunque altra pretendente.

A quanto pare il Napoli lo sta seguendo e ricordiamo che dal Genk in passato gli azzurri hanno già preso un certo Kalidou Koulibaly. Insomma, si tratta di una pista che porta bene e che Giovanni Manna potrebbe decidere di percorrere. Attenzione, dunque, al nome di Karetsas per il Napoli.