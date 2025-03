Napoli, lutto per De Laurentiis: le nostre condoglianze

Il presidente De Laurentiis è al lavoro per nuovi progetti esaltanti in casa Napoli, ma è arrivata una terribile notizia per il lutto: ecco la verità, le nostre condoglianze

Saranno mesi decisivi per conoscere il futuro del Napoli targato Antonio Conte. Gli azzurri continuano ad essere protagonisti in campionato per volare in alto, ma poche ore fa è arrivata un’altra notizia di lutto per la famiglia De Laurentiis. Ecco quello che è successo.

Saranno mesi intensi per arrivare in alto, ma è arrivata una nuova brutta notizia per il presidente De Laurentiis. Nuovo lutto per il presidente del Napoli, che ha sofferto ancora una volta per il terribile evento. In questa stagione è intervenuto poche volte in conferenza stampa lasciando così pieni poteri ad Antonio Conte. Si è fidato assolutamente del condottiero azzurro che continua a collezionare punti decisivi in ottica Scudetto: ecco la verità di quello che è avvenuto pochi minuti fa.

Napoli, la terribile notizia: ecco cos’è successo ad ADL

Altro lutto in casa De Laurentiis con la perdita della cara cugina Maria Luisa Balzano. La nostra redazione vuole mostrare vicinanza al numero uno del Napoli. Il messaggio di cordoglio è arrivato sui social dal profilo della Ssc Napoli: “La SSCN, mister Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e la Filmauro partecipano al dolore del Presidente Aurelio De Laurentiis e della sua famiglia per la scomparsa della cara cugina Maria Luisa Balzano”.

Un lutto terribile che ha colpito così la famiglia De Laurentiis: ora il presidente del Napoli dovrà recuperare le energie giuste per tornare al lavoro. In estate potrebbero partire i lavori per il nuovo centro sportivo azzurro: spunta la novità dell’ultim’ora da parte del sindaco di Castel Volturno.

Il Napoli vuole tornare a vivere notti magiche in campo internazionale, ma il presidente De Laurentiis si riprenderà qualche giorno prima di tornare ad essere presente per il progetto azzurro. Tutto può cambiare in tempi brevi per una nuova estate ricca di rivoluzioni in campo e fuori.

Ecco la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli ormai intende fare sul serio per diventare una big internazionale a tutti gli effetti. La mentalità di Antonio Conte ha preso subito piede a Castel Volturno con un nuovo sogno nel cuore chiamato Scudetto. Esprimiamo anche le nostre condoglianze a tutta la famiglia De Laurentiis dopo il triste evento.