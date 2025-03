Napoli, nuovo ballottaggio per Conte: novità dal 1′

Il Napoli è pronto a tornare al primo posto: l’occasione è ghiotta visto lo scontro diretto tra Inter ed Atalanta. Ecco la nuova mossa a sorpresa dal primo minuto

Saranno ore decisive per prendere la miglior decisione possibile in vista della prossima sfida di campionato. Conte è pronto ad essere ancora protagonista con nuove scelte di formazione. Ormai ha optato per il 3-5-2 per esaltare le doti di Raspadori dopo l’infortunio di Neres: ecco la nuova mossa a sorpresa dal primo minuto.

Tutto può cambiare in poco tempo in casa Napoli. Nuovo ballottaggio per Antonio Conte in vista della sfida contro il Venezia: ecco la nuova idea per affrontare la prossima gara di campionato. Gli azzurri continuano ad allenarsi senza sosta a Castel Volturno per ritrovare la forma migliore: spunta la novità dal primo minuto per ambire a grandi palcoscenici. L’obiettivo principale era il ritorno in Champions League, ma ora il sogno Scudetto si è fatto più concreto.

Napoli, la mossa a sorpresa: la scelta di Conte

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, l’unico dubbio di Conte in vista della trasferta di Venezia riguarda il ballottaggio tra Olivera e Spinazzola. Il terzino uruguaiano ha recuperato appieno dal suo infortunio, ma nelle ultime due sfide di campionato è partito inizialmente dalla panchina. L’ex Roma ormai può vantare una forma fisica entusiasmante tornando a correre su tutta la fascia senza problemi.

Conte prenderà una decisione soltanto a poche ore dall’inizio della sfida contro il Venezia, in programma domenica ad ora di pranzo. Spunta la nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: il Napoli sogna subito il primo posto in classifica visto lo scontro diretto tra Inter ed Atalanta. Novità importanti dal primo minuto per Antonio Conte che continua a dare spazio a tutti gli elementi della rosa: ora è pronto a recuperare anche Mazzocchi.

Saranno ore decisive per puntare in alto: ecco la nuova mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande. Olivera non vede l’ora di tornare titolare nella prossima gara di campionato: per Spinazzola possibile turno di riposo dopo aver giocato tutte le sfide nelle ultime settimane. Novità importanti per continuare a competere alla grande in Serie A: l’ex Roma ha ritrovato la forma dei tempi migliori per sognare ancora la convocazione in Nazionale.