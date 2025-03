Napoli, Conte esulta: torna tra i convocati

Il Napoli continua a recuperare diversi calciatori per affrontare il rush finale per lo Scudetto. Spunta la novità in casa azzurra: Conte è più sereno

Saranno due mesi intensi per cercare di superare la capolista Inter. I nerazzurri saranno impegnati sul campo dell’Atalanta per uno scontro diretto tutto da vivere: ecco la mossa a sorpresa di Antonio Conte, torna subito tra i convocati.

Il mese di marzo è iniziato già alla grande con i quattro punti conquistati contro le big Inter e Fiorentina. Ora Conte cercherà di sfatare il tabù delle 12.30: un’altra sfida decisiva per cercare di superare l’Inter capolista. Spunta la nuova mossa per i convocati per la gara contro il Venezia, in programma domenica ad ora di pranzo. Conte ha le idee chiare optando ancora per il 3-5-2, mentre ci potranno essere novità dal punto di vista dei convocati.

Napoli, Conte lo convoca: l’ultim’ora

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Caserta, Mazzocchi è pronto a rientrare tra i convocati di Antonio Conte. Neres ed Anguissa saranno ancora da valutare per dopo la sosta Nazionale. Il centrocampista del Napoli è stato chiamato anche dalla Nazionale del Camerun mandando su tutte le furie l’allenatore azzurro.

Conte ha intenzione di recuperare il prima possibile i vari infortunati per avere finalmente tutti a disposizione. Spesso l’allenatore del Napoli ha dovuto fare i salti mortali per scegliere il miglior undici da mandare in campo. Ecco la nuova idea per affrontare al meglio le prossime sfide di campionato: subito la novità Mazzocchi che manca ormai da diverse settimane tra i convocati.

Un momento decisivo per continuare a collezionare punti importanti per la volata Scudetto. Il Napoli è pronto a confermare il 3-5-2 con Raspadori alle spalle di Lukaku. A centrocampo sarà confermato anche una volta Gilmour: il centrocampista scozzese è stata una lieta novità facendosi valere in mezzo al campo in coppia con Lobotka. Spinazzola continuerà a volare sulla fascia sinistra con Olivera che partirà inizialmente dalla panchina.

Conte non vuole modificare l’assetto tattico che gli sta continuando a dare numerose soddisfazioni in Serie A. Saranno settimane intense per cercare di raggiungere il sogno Scudetto, ma la concorrenza è diventata agguerrita. Inter ed Atalanta non mollano la prese per dare filo da torcere proprio alla squadra azzurra: ormai ci siamo per conoscere la lista dei convocati per Venezia.