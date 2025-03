Mercato Napoli, nuovo centrocampista: 35mln per l’azzurro

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano per il nuovo centrocampista da parte dei partenopei da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un affare da 35 milioni di euro e si tratta di una notizia che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che lasciano tutti di stucco.

La linea mediana della squadra di Conte sarà sicuramente un tema in estate, dal momento che ci sono tanti, troppi punti interrogativi. Il primo riguarda ovviamente il futuro di Zambo Anguissa. Per il suo rinnovo è tutto ancora in bilico ed in caso di mancato accordo non è detto che possa non partire nonostante l’opzione che verrà esercitata dal club per non perderlo a zero.

Quelli sicuri di restare, al momento, sono sicuramente Scott McTominay, Billy Gilmour e Stanislav Lobotka, che da soli non possono di certo bastare. C’è da vedere che cosa farà il club per Billing, che sta dando ottime risposte ma per il quale non è scontato, anzi, il riscatto. In tal senso, per il nuovo centrocampista del Napoli arriva una svolta non di poco conto.

Mercato Napoli, svolta per il nuovo centrocampista per Conte

Dal momento che la qualificazione in UEFA Champions League sembra essere praticamente una cosa fatta, ancor di più dopo i recenti passi falsi di Juventus e Lazio, servono rinforzi ed una squadra maggiormente competitive nelle alternative. Ed il margine di errore, da questo punto di vista, è ridotto davvero ai minimi termini. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, il Napoli in sede di mercato sta continuando a seguire con vivo interesse il nome di Samuele Ricci, attualmente bandiera del Torino e che piace però anche all’Inter ed al Milan. Si tratterebbe di un profilo che si andrebbe ad incastrare perfettamente agli altri centrocampisti, visto che può agire anche da interno o in una linea a due.

Napoli, 35 milioni per il nazionale italiano: le ultime notizie a riguardo

Il Torino per Ricci chiede una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro ed i buoni rapporti dopo l’affare Buongiorno possono mettere la strada in discesa per il Napoli. D’altronde le alternative non sono particolarmente ricche. Il Milan senza la Champions League potrebbe faticare, mentre i nerazzurri devono sempre tenere sotto controllo i tanti debiti contratti nelle ultime annate.