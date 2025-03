Napoli, allarme Lukaku: Conte in apprensione

In casa Napoli in vista della partita contro il Venezia scatta l’allarme che riguarda uno dei personaggi del momento per le sue prestazioni, vale a dire Romelu Lukaku. Si tratta di un qualcosa che non può non preoccupare Antonio Conte. Andiamo a vedere per quale motivo e che cosa è importante sapere da questo punto di vista.

Le prestazioni che ha offerto il belga prima contro l’Inter e poi con la Fiorentina hanno fatto riaccendere l’amore nei confronti del nazionale del Belgio da parte dei tifosi. E’ stato, infatti, dominante come probabilmente non lo avevamo mai visto al Napoli e questo non può non essere un elemento che fa ben sperare nella lotta per lo Scudetto. Servono come il pane i suoi gol.

In tal senso, però, adesso in quel di Castel Volturno scatta l’allarme che riguarda da vicino proprio Romelu Lukaku. Si tratta di un aspetto che preoccupa in vista della partita contro il Venezia, in cui il Napoli ha un margine di errore davvero ridotto ai minimi termini soprattutto dal momento che c’è dall’altra parte un autentico spareggio Scudetto tra Atalanta ed Inter.

Napoli, allarme per il belga: le ultime notizie

In stagione per il belga sono arrivati già 10 gol e 9 assist. Numeri davvero notevoli, che certificano come abbia messo il suo zampino già in 19 reti per il Napoli. In tal senso, però, adesso le ultime notizie non lasciano sicuramente tanta serenità in vista della partita contro il Venezia. Ed andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta.

Ionut Radu, portiere del Venezia, in una intervista concessa ai microfoni dei canali ufficiali del club lagunare, ha parlato in vista della partita contro il Napoli. Su esplicita domanda relativo ad uno studio sui calci di rigore di Romelu Lukaku ha parlato così: “Non posso dirlo, vedremo”. E la cosa non può non preoccupare ed ora andiamo a vedere per quale motivo.

Allarme per Lukaku in vista del Venezia: Conte in apprensione

Ionut Radu, infatti, esattamente come accaduto nella gara d’andata con Stankovic, ha giocato con Romelu Lukaku e lo conosce bene. Per questo, in caso di rigori, sarà sicuramente un fattore da tenere in considerazione per il belga, che dovrà provare ad ingannare dagli undici metri un suo ex compagno in caso di calcio di rigore.