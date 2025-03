Sarri torna in Serie A: altro tradimento dopo la Juve

Maurizio Sarri, in maniera del tutto inattesa, può far ritorno in Serie A ed essere il nuovo allenatore del club. La notizia arriva come una sorta di fulmine a ciel sereno, ma la notizia non farà piacere a buona parte dei suoi tifosi. Si tratta, infatti, da parte sua di un nuovo tradimento dopo il suo passaggio alla Juventus.

Ci stiamo per avvicinare alla fase più calda della stagione, vale a dire quella in cui tutto si decide ed arriveranno i verdetti finali. A dieci giornate dalla fine, infatti, i giochi non sono ancora fatto e con 30 punti ancora in palio tutto può ancora accadere. Sicuramente ai piani alti della classifica, dalla lotta per lo Scudetto fino ad arrivare alla zona europea.

Nonostante quanto detto fino a questo momento, però, diversi club stanno ancora (o già, a seconda dei casi) pensando al futuro della panchina dal momento in tanti si aspettavano di più da questa annata. Un club, per esempio, ha messo seriamente nel mirino Maurizio Sarri, che dunque può tornare in Serie A. E si tratterà di un tradimento per molti dei suoi ex tifosi.

Il toscano di nuovo in Serie A: le ultime notizie

Siamo al cospetto di uno degli allenatori più rivoluzionari degli ultimi anni, dal momento che ha sempre raggiunto ottimi risultati in ogni squadra in cui è stato. Ha lasciato tutti di stucco ad Empoli prima ed a Napoli poi, mentre ha portato a casa trofei con il Chelsea e con la Juventus. In tal senso, pare si stiano spalancando le porte per il ritorno del toscano in Serie A.

Stando a quanto raccontato da CalcioToday, infatti, Maurizio Sarri sarebbe un nome in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, che sta seriamente valutando la pista dell’esonero visti i risultati deludenti dell’ultimo periodo di tempo conseguiti da Raffaele Palladino. E per i suoi ex tifosi della Juventus sarebbe un vero tradimento visti i rapporti tra le tifoserie.

Sarri di nuovo in panchina: altro tradimento dopo la Juve

Per Sarri l’esperienza della Fiorentina sarebbe sicuramente stimolante, dal momento che non ha mai nascosto che la considera la sua seconda squadra dopo il Napoli. Le prossime partite della Viola saranno decisive. Questa pista può diventare caldissima nelle prossime ore.