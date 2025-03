Napoli, grana Anguissa: la decisione di Conte

Il Napoli è pronto ad essere protagonista in vista della prossima sfida di campionato. Cosa succederà con Anguissa, ecco la mossa di Conte

Saranno ore decisive per conoscere lo stato di forma di Anguissa. Il centrocampista è ormai ai box da diverse settimane, ma spunta la novità dal Camerun. Il giocatore azzurro continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno, ma non è ancora al 100% della propria condizione fisica.

Conte è molto concentrato alla prossima sfida contro il Venezia. Come ha rivelato il suo ex vice, Angelo Alessio, durante l’intervista a Il Mattino appena varca il cancello di Castel Volturno, diventa subito il condottiero serio e meticoloso per ogni dettaglio mentre fuori dal campo è molto simpatico ed aperto.

Il lavoro gli cambia percezione per ambire a grandi palcoscenici: i tifosi azzurri ora sognano lo Scudetto. Spunta la nuova grana Anguissa dopo la chiamata anche del Camerun: al momento è ai box per infortunio, ma cosa succederà nelle prossime ore.

Napoli, la mossa per Anguissa: cosa si deciderà per il Venezia

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Frank Anguissa è stato convocato dalla Nazionale del Camerun ma è soltanto una formalità da parte delle Federazioni. In caso di mancata convocazione per la sfida contro il Venezia, non potrà rispondere alla chiamata della propria Nazionale.

Il suo obiettivo è quello di tornare in campo dopo la sosta Nazionale per affrontare il Milan alla massima condizione fisica. Ecco la nuova soluzione in ottica futura per ambire a grandi palcoscenici contribuendo al successo dello Scudetto che è diventato un obiettivo primario col passare dei mesi.

Il Camerun può aspettare dopo la lunga riabilitazione a Castel Volturno: Conte non lo lascerà partire in Nazionale, ma sicuramente salterà la prossima gara contro il Venezia. Saranno ore decisive per conoscere da vicino la propria condizione fisica: ecco la mossa a sorpresa per puntare in alto.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni dopo la chiamata del Camerun: la Nazionale ha diramato la lista dei nomi con il profilo di Anguissa. Ecco la nuova mossa strategica per puntare in alto: Conte ha intenzione di lasciarlo a Castel Volturno per continuare la sua riabilitazione. Il Napoli curerà ogni singolo dettaglio in vista delle prossime sfide decisive di Serie A. Ormai ci siamo per puntare in alto recuperando con calma tutti gli infortunati per il rush finale.