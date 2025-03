Napoli, beffa Manna: Paratici se lo porta al Milan

Il Milan è pronto a rivoluzionare ancora una volta la rosa a propria disposizione. Spunta il nuovo intreccio con il Napoli: il ds Paratici lo vuole a tutti i costi in caso di arrivo a Milano

Un momento decisivo per sognare in grande. Il ds Manna è sempre al lavoro per individuare i migliori prospetti da affidare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’allenatore azzurro è rimasto un po’ deluso dalla sessione invernale di calciomercato dopo l’addio di Kvara: ci potrebbe essere così anche una nuova beffa in casa azzurra.

Saranno mesi intensi per programmare la prossima campagna acquisti. Il Napoli continua a volare in alto, ma nel frattempo il ds Manna dovrà prendere subito nuove decisioni per intervenire sul fronte calciomercato. Il ds Manna vuole continuare a sognare in grande per ambire a grandi palcoscenici tornando a vivere notti magiche in campo internazionale.

L’obiettivo Champions è davvero ad un passo, ma i tifosi azzurri continuano a sognare per lo Scudetto. Il ds Paratici è in lizza al club rossonero: vorrebbe subito il giovane talento seguito anche dal Napoli, ecco la mossa a sorpresa.

Napoli, la nuova mossa per il difensore: vola al Milan

Come svelato dal portale CalcioSpezia, con Paratici come possibile ds del Milan il club sarebbe sulle tracce del giovane difensore dello Spezia, Nicolò Bertola, che è in scadenza di contratto con il club ligure. Anche il Napoli si era mosso nei mesi passati per ambire a grandi palcoscenici: sicuramente dirà addio allo Spezia per iniziare un nuovo percorso avvincente nel calcio che conta.

Il ds Manna vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Il Napoli sogna ancora in grande per essere protagonista anche negli anni futuri con Antonio Conte come condottiero assoluto.

Il ds Manna cercherà così di virare su altri obiettivi in difesa: secondo le ultime di Matteo Moretto, il presidente De Laurentiis ha dato l’ok per chiudere subito il colpo Marianucci dall’Empoli. Il giovane difensore, classe 2004, ha cambiato anche agente scegliendo il noto procuratore Mario Giuffredi: i rapporti tra le parti sono davveri ottimi, ma in estate dovrà arrivare l’ok a titolo definitivo.

Nicolò Bertola è pronto a sbarcare in Serie A per vivere una nuova avventura suggestiva: ecco l’idea in casa Milan per rivoluzionare la rosa rossonera.