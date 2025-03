Napoli, “Ho rotto un dente a Mazzocchi”: cos’è successo con Meret

Meret è stato criticato a lungo in casa Napoli per i suoi interventi indecisi, ma ora il portiere friulano ha conquistato tutti. Spunta il siparietto che l’ha visto protagonista

Novità importanti in casa Napoli per conoscere il futuro di Alex Meret. Il portiere friulano è in scadenza di contratto, ma il presidente De Laurentiis lo vorrebbe blindare per i prossimi anni. A breve dovrebbe arrivare la fumata bianca, ma spunta il nuovo racconto che l’ha visto protagonista a San Siro svelando: “Ho rotto un dente a Mazzocchi”.

Il portiere friulano del Napoli è cresciuto in maniera esponenziale durante l’ultima stagione anche grazie alla cura Conte, che l’ha modellato soprattutto sotto il profilo della leadership. Spunta una novità importante per quello che è successo in campo a Milano: ecco tutta la verità di Meret per un episodio davvero particolare che l’ha visto protagonista.

Napoli, il siparietto Meret-Mazzocchi: la verità

Alex Meret è tornato a parlare della stagione con Antonio Conte attraverso i canali social del Napoli in collaborazione con Betsson Sport: “Mi piace tutto di lui”. Poi si è soffermato su un siparietto all’interno dello spogliatoio che l’ha visto protagonista insieme a Buongiorno e Mazzocchi: “Abbiamo una chat soltanto di calciatori. Buongiorno si diverte a fare i meme con i nostri fotomontaggi quando accade qualcosa”.

Successivamente ha rivelato: “C’è uno a Milano quando stavamo festeggiando in campo contro il Milan: abbracciando Mazzocchi, l’ho fatto così forte che ha rotto un dente sulla mia spalla. Buongiorno ha fatto un meme su di me con i guantoni che lo colpisco”. Un momento decisivo per raccontato l’umore all’interno dello spogliatoio azzurro: Conte ha dovuto ricostruire tutto dalle scorie della passata stagione.

Nessuna rissa in questa stagione, ma soltanto unione d’intenti per arrivare in alto. Lo Scudetto è tornato ad essere un obiettivo degli azzurri per mirare sempre a grandi palcoscenici tornando così protagonisti in Champions League. Ormai ci siamo per arrivare così fino al termine della stagione per centrare tutti gli obiettivi della squadra azzurra.

Con una partita a settimana tutto è stato più semplice, ma Conte ha dovuto affrontare anche numerose assenze. Ora spera di recuperare tutti gli infortunati per vivere intensamente il rush finale in Serie A. Il Napoli vuole sognare sempre più in grande: Meret lo sa bene.