Napoli, grana in attacco: arriva l’annuncio a Castel Volturno

Pochi minuti fa è arrivata la notizia non troppo esaltante a Castel Volturno. Spunta una nuova grana a pochi giorni dalla sosta Nazionale: ecco la verità

Il Napoli si avvia a vivere intensamente le ultime sfide di Serie A. Il sogno Scudetto sta diventando sempre più concreto, ma tutto dipenderà dai prossimi risultati che riuscirà a collezionare la squadra azzurra. Ecco quello che sta succedendo negli ultimi minuti a Castel Volturno: spunta la notizia che non ha reso felice l’attaccante del Napoli.

Arrivato nell’ultimo giorno di calciomercato, Okafor ha ripreso ad allenarsi alla grande: nelle ultime settimane ha mostrato in foto il suo fisico scolpito durante gli allenamenti in palestra. Un momento decisivo per continuare ad andare avanti senza problemi: ecco quello che è successo pochi minuti fa con la notizia arrivata a Castel Volturno.

Napoli, la mossa a sorpresa per Okafor

Pochi minuti fa è arrivata una brutta notizia per l’attaccante del Napoli: non è arrivata la convocazione con la Svizzera visto il suo minutaggio ridotto con la maglia azzurra. L’obiettivo di Okafor ora è quello di tornare ad essere protagonista a partita in corso. Conte non ha intenzione di cambiare il sistema di gioco: Raspadori sarà ancora in campo alle spalle di Lukaku.

L’attaccante svizzero dovrà sfruttare appieno i minuti che gli concederà l’allenatore del Napoli a partire dalla sfida contro il Venezia. Poi ci sarà la sosta Nazionale: Okafor potrà continuare a spingere per contribuire al rush finale in ottica Scudetto. Ora cercherà di mettersi in mostra in maglia azzurra prima di prendere così la decisione in ottica futura.

Saranno mesi intensi per centrare l’obiettivo finale: il Napoli è voglioso di arrivare sempre più in alto. Ecco la mossa a sorpresa per essere protagonisti nel calcio che conta: Okafor ha intenzione di mettere in mostra tutte le sue qualità. L’attaccante svizzero cercherà di conquistare nuovamente la maglia della Nazionale: durante la sosta continuerà ad allenarsi per farsi trovare pronto al momento opportuno.

L’allenatore del Napoli cercherà così di integrarlo sempre di più dopo qualche scampolo di partita qua e là. Il suo obiettivo è quello di essere anche il titolare negli ultimi mesi, ma in estate dovrà prendere una decisione per il suo futuro. Arrivato in prestito dal Milan con diritto di riscatto, Okafor potrebbe tornare a vestire la maglia rossonera. A Napoli è soltanto di passaggio per vivere gli ultimi mesi entusiasmanti con Antonio Conte, ma la Nazionale svizzera lo aspetta.