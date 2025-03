Napoli, svolta Neres: la nuova data di rientro

Il Napoli è voglioso di nuove sfide per arrivare ad alti livelli. Spunta la nuova data per David Neres: ecco quello che succederà al talento brasiliano

Saranno mesi intensi per conoscere l’obiettivo finale del Napoli targato Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha subito rivoluzionato lo spogliatoio dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione: ecco la mossa decisiva per rivedere in campo David Neres. Il talento brasiliano ha voglia di tornare in campo, spunta la novità dell’ultim’ora.

Sono state settimane di caos in casa Napoli con tre infortunati. Ora Conte cercherà di recuperarli per vivere intensamente insieme il rush finale Scudetto. Saranno ore intense a Castel Volturno per conoscere così il futuro della squadra azzurra: ecco il momento decisivo per arrivare in alto.

Di Lorenzo e compagni non vedono l’ora di essere protagonisti per le ultime dieci finali: la concorrenza con Inter ed Atalanta sarà esaltante fino alla fine. Spunta la nuova mossa sorprendente per conoscere le condizioni del talento brasiliano.

Napoli, la nuova idea per Neres: ecco la mossa vincente di Conte

Come svelato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, David Neres ha recuperato ormai completamente dopo l’infortunio al soleo. Spunta la nuova mossa di Antonio Conte: può essere convocato contro il Venezia, ma ora l’allenatore azzurro potrebbe aspettarlo in vista della sosta per cambiare sistema contro il Milan.

Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma l’allenatore azzurro ha intenzione di avere tutti a disposizione. Anguissa è stato convocato anche dalla Nazionale del Camerun, ma potrebbe anche rinunciare alla chiamata se le condizioni non saranno ottimali. Saranno ore intense per comunicare così le reali condizioni del centrocampista del Napoli che è ormai fermo ai box da mesi.

Conte continuerà per la strada intrapresa puntando sul 3-5-2 con Raspadori in grande spolvero alle spalle di Romelu Lukaku. L’attaccante bolognese è l’italiano più in forma della Serie A: un cambiamento incredibile per lui visto che è stato ad un passo all’addio a gennaio. Il Marsiglia targato De Zerbi ha chiesto informazioni per lui visto che l’ha esaltato proprio l’allenatore bresciano ai tempi di Sassuolo.

Con il ritorno di David Neres Conte dovrà cambiare anche qualcosa per far coesistere tutti i calciatori offensivi: l’allenatore azzurro è pronto a regalare nuovi trionfi alla squadra partenopea che è stata protagonista di un percorso esaltante. Ormai ci siamo per vivere gli ultimi mesi entusiasmanti di questa stagione.