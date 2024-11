Napoli, firma immediata: il nuovo regalo per Conte

Arriverà subito la firma sul contratto: ecco il retroscena arrivato pochi minuti fa in casa Napoli. Spunta il nuovo regalo per Antonio Conte

Il presidente De Laurentiis pensa al futuro della squadra guidata da Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha iniziato alla grande la sua prima stagione alla guida del Napoli: subito arriverà la firma per il ‘nuovo’ rinforzo.

Il ds Manna continua ad essere attivo sul fronte calciomercato: arriverà subito la firma per chiudere definitivamente la questione. Il Napoli arriverà fino in fondo per mettere a punto ogni dettaglio della trattativa: ecco il nuovo regalo per Antonio Conte in ottica futura. L’allenatore azzurro ha sempre esaltato il giocatore negli ultimi mesi visto il suo miglioramento costante: spunta il retroscena da urlo.

Napoli, arriva l’annuncio: firma subito

Un momento decisivo per essere protagonisti anche nei prossimi mesi per rifondare completamente le dinamiche in casa Napoli. Spunta il nuovo annuncio decisivo: la firma arriverà nei prossimi giorni, c’è già l’accordo verbale tra le parti.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, su X è arrivato l’accordo verbale per il rinnovo di Alex Meret con il Napoli. Successivamente ha rivelato come le parti abbiano trovato un’intesa di massima per altri due anni più uno opzionale: “Mancano solo le firme”, il suo annuncio. Lo stesso giornalista ha rivelato anche lo stipendio del portiere del Napoli: arriverà a guadagnare circa 2 milioni di euro netti più bonus.

In passato è stato anche ad un passo dall’addio dopo le numerose critiche ricevute. Con l’arrivo di Antonio Conte sono cambiate tante dinamiche anche per l’estremo difensore del Napoli che ora è pronto a firmare subito il rinnovo contrattuale. Un momento decisivo per continuare la sua storia d’amore con gli azzurri: ormai manca soltanto la firma ufficiale per annunciare il nuovo regalo per Conte.

Le qualità tecniche del portiere del Napoli sono da sempre indiscutibili: a lui è mancata la leadership nei momenti topici delle passate stagioni, ma ora il vento sembra essere cambiato definitivamente. Meret resta una risorsa importante anche per il futuro in casa azzurra. L’estremo difensore friulano è pronto a firmare ufficialmente il suo rinnovo contrattuale con il club di De Laurentiis per vivere nuove stagioni entusiasmanti in azzurro.

Ormai ci siamo per la chiusura definitiva dell’affare che va ormai avanti da diverso tempo: la trattativa ormai è chiusa sognando di vincere nuovi trofei con il Napoli.