Calciomercato, il Real Madrid sbarca in Serie A: beffa ADL

Il Real Madrid continua a guardare in Serie A per chiudere affari sensazionali: spunta il retroscena con ADL, Ancelotti è convinto del colpo

Saranno mesi intensi per conoscere i prossimi colpi in casa Napoli, ma nel frattempo Carlo Ancelotti ha individuato subito il prossimo affare proveniente dalla Serie A. Un innesto di qualità assoluta per rinforzare ancor di più la rosa del Real Madrid: spunta l’annuncio dalla Spagna.

Il ds Manna continua a monitorare i prossimi colpi in Serie A: pronto l’assalto del Real Madrid con Ancelotti che vuole subito l’affare in Serie A. La dirigenza partenopea vorrebbe così accontentare subito Antonio Conte che è molto concentrato sul campo per consolidare il primato in classifica. Il big match contro l’Inter sarà fondamentale per capire i margini di miglioramento della squadra azzurra per il prosieguo della stagione. Spunta il nuovo intreccio da urlo con il Real Madrid: il presidente Florentino Perez è pronto a chiudere subito l’affare sorprendente dalla Serie A.

Calciomercato, colpo Ancelotti: lo vuole a tutti i costi

Saranno settimane intense per conoscere i prossimi obiettivi concreti del Napoli. Conte ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per competere fino alla fine con le altre big della Serie A: occhio al Real Madrid pronto a sbarcare in Serie A.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, il Real Madrid vorrebbe puntellare il centrocampo delle merengues puntando tutto su Samuele Ricci, esploso definitivamente in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino. In poco tempo è diventato anche il titolare della Nazionale italiana targata Luciano Spalletti: anche il Napoli lo ha seguito a lungo per rinforzare il centrocampo di Conte.

Carlo Ancelotti vorrebbe così chiudere subito il colpo italiano prelevandolo per la prossima stagione. L’allenatore del Real Madrid non sta attraversando un ottimo periodo dalla guida dei blancos: la sconfitta in Champions League contro il Milan ha fatto emergere tantissimi malumori intorno alla squadra ricca di campioni. Mbappè non sta facendo la differenza dopo il suo trasferimento in Spagna, ma ora Ricci potrebbe vestire la maglia prestigiosa dei blancos.

Il centrocampista del Torino, classe 2001, è destinato ad una carriera ricca di successi: ha ricoperto diverse posizioni a centrocampoo, ma ora si sta specializzando con Vanoli in cabina di regia per dare le geometrie giuste alla squadra granata. Si è messo in luce anche in Nazionale attirando così le big d’Europa dopo prestazioni interessanti sotto l’ala protettrice del ct Luciano Spalletti.