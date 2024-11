Napoli, Conte cambia modulo: la decisione dello staff

Il Napoli vuole consolidare il primato in Serie A. Conte vuole subito dare la sua nuova impronta: cambia idea, ecco il retroscena dello staff

Un pre-partita da vivere in maniera entusiasmante. Ancora poche ore, poi si giocherà Inter-Napoli che vale ancora il primato della Serie A. Un momento chiave per cercare di consolidare la prima posizione in classifica dopo l’exploit ad inizio stagione: gli azzurri sono concentrati per cercare di espugnare San Siro per la seconda volta in stagione dopo il trionfo contro il Milan. Ecco la mossa strategica di Conte per affrontare l’Inter.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per affrontare l’Inter nel migliore dei modi. Conte ha rivelato di voler fare risultato anche a San Siro contro la sua ex squadra: l’allenatore azzurro ha lasciato un ottimo ricordo a Milano con la vittoria dello Scudetto. Ora è concentrato soltanto sul Napoli: ecco la nuova idea di formazione per bloccare la fonte del gioco nerazzurro. In settimana ha lavorato anche per dare un’alternativa a Lukaku e compagni: la nuova mossa in vista del big match di San Siro contro l’Inter.

Napoli, la decisione definitiva di Conte: spunta il retroscena

L’allenatore del Napoli ci ha pensato a lungo al nuovo modulo per non dare punti di riferimento a Simone Inzaghi, che ha fatto riposare ben cinque titolarissimi in Champions League. Una scelta che si è rivelata azzeccata vista la vittoria di misura contro i Gunners: la decisione dello staff di Conte è già arrivata, ecco come giocherà.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte ha pensato a lungo anche all’inserimento dal primo minuto di Mazzocchi con Politano inizialmente in panchina. Una mossa strategica per fermare Dimarco sulla fascia: il ritorno al passato con lo schieramento a cinque non ci sarà. Giocherà ancora l’esterno azzurro che dovrà sacrificarsi anche in fase difensiva con lo scivolamento all’indietro per aiutare capitan Di Lorenzo.

L’allenatore azzurro è proiettato a confermare così l’undici titolare visto contro l’Atalanta: Lobotka si siederà inizialmente in panchina visto che non è ancora recuperato del tutto. Lo slovacco è stato convocato anche in Nazionale dopo un mese di inattività: la scelta del Ct Calzona ha lasciato tutti a bocca aperta. Sarà una sfida nella sfida con Simone Inzaghi: Conte ha le idee chiare per cercare di conquistare un’altra vittoria a San Siro.