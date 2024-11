Napoli, colpo dall’Atalanta: scelto già il sostituto

Il Napoli è sempre molto attivo per i prossimi colpi di mercato: spunta l’intreccio con l’Atalanta, ha già trovato il sostituto per il futuro

Settimane decisive per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il ds Manna è al lavoro per monitorare profili interessanti già per il futuro: il lavoro del Napoli parte da lontano per cercare di realizzare tutti i sogni.

Un momento decisivo per sognare in grande con nuovi colpi avvincenti per l’immediato futuro. La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco il nuovo intreccio con Gasperini per il nuovo innesto di qualità. L’Atalanta continua a monitorare attentamente nuovi profili trovando già il sostituto: spunta tutta la verità dalla Spagna.

Napoli, l’intreccio con Gasperini: l’annuncio dalla Spagna

Un nuovo intreccio tutto da vivere in Serie A per il nuovo colpo sensazionale. Il Napoli vuole fare la voce grossa anche in ottica calciomercato: spunta il nuovo annuncio decisivo dalla Spagna.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Loic Badé sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Il difensore francese del Siviglia ha attirato numerosi club d’Europa per il trasferimento immediato: il 24enne centrale difensivo è pronto a dire addio al club spagnolo per sposare il progetto dei bergamaschi. Un intreccio decisivo anche con Hien: il centrale svedese è finito nel mirino anche del Napoli per rinforzare la retroguardia azzurra.

La valutazione di Hien è già abbastanza alta dopo l’exploit con la maglia nerazzurra: Gasperini l’ha valorizzato come ha sempre dimostrato di fare con i giovani. Ora è pronto per il definitivo salto di qualità per giocare anche la Champions League da protagonista. Badé rappresenta il futuro del calcio francese e potrebbe così volare a Bergamo per iniziare un nuovo percorso suggestivo con i nerazzurri.

Un nuovo affare in difesa per Conte: Buongiorno rappresenta il futuro del Napoli, ma ora il ds Manna vorrebbe così affiancargli un giocatore di caratura internazionale. Saranno mesi intensi per delineare le nuove linee guida in sede di calciomercato: Hien ha fermato Lukaku nell’ultima sfida in Serie A attirando tanti club europei pronti a fare follie per lo svedese.

Nei prossimi mesi si conoscerà con certezza il futuro di Hien che vuole concentrarsi sull’Atalanta per poi pensare così al suo immediato futuro. La dirigenza partenopea può anticipare le dirette concorrenti per l’innesto molto gradito a Conte.