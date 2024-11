Cannavaro torna in Serie A: svolta a sorpresa e firma

Fabio Cannavaro, dopo la salvezza conquistata last minute con l’Udinese, è pronto a tornare in panchina in Serie A. Si tratta di un autentico colpo di scena, con la svolta che ha spiazza tutti. Il tecnico, dal suo punto di vista, è pronto a firmare essendo al momento senza squadra. Le ultime notizie.

Fino a questo momento in Serie A il tecnico in questione non ha avuto la chance che probabilmente avrebbe meritato. Anche con l’Udinese, infatti, dopo una salvezza ottenuta all’ultimo respiro, si aspettava un trattamento migliore. Alla fine, però, le parti si sono allontanate ed è arrivato il divorzio. Adesso, come da lui stesso più volte spiegato, aspetta la chance giusta.

Di recente si è parlato di lui anche all’estero, ma si ha la netta sensazione che la sua priorità sia la Serie A. Vuole, infatti, misurarsi nel suo Paese per dimostrare per davvero quanto vale. In questo caso, però, sta per arrivare la sua chance. Arriva la svolta a sorpresa e Cannavaro così può tornare per davvero in Italia. Andiamo a vedere le ultime.

L’ex Udinese è pronto a tornare in panchina

In Italia fino a questo momento non sembra gli sia stata riconosciuta una grande considerazione, dal momento che fin qui nessun club ha realmente investito su di lui. Neanche l’Udinese, che pure aveva dato un segnale forte affidandosi a lui quando sembrava spacciata nella lotta per evitare la retrocessione.

Adesso, dopo l’esonero in casa Lecce, può arrivare per lui una svolta significativa. Stando a quanto raccontato da FantaMaster.it, infatti, il club leccese starebbe pensando anche a Fabio Cannavaro dopo aver sollevato Luca Gotti, anche in maniera per certi aspetti inattesa, dal suo incarico. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Cannavaro di nuovo in Serie A: svolta dopo l’esonero

Si tratta, al momento, di una indiscrezione, che però non può non far piacere ai tanti appassionati di calcio in giro per l’Italia. D’altronde stiamo parlando di una autentica icona del nostro calcio ed in una piazza come Lecce uno come Cannavaro ci starebbe benissimo.

Attenzione, però, al momento a due candidature molto forti come quella di Cioffi e di Marco Giampaolo, che pure sembrava essere uscito dai radar negli ultimi anni. Si attendono sviluppi. Cannavaro incrocia le dita.