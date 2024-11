Mercato Napoli, rinforzo in difesa: affare da 10 milioni

Mercato Napoli, arriva la svolta per un rinforzo in difesa da consegnare nelle mani di Antonio Conte: l’affare è da 10 milioni di euro circa e può rappresentare un innesto davvero molto interessante. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. Si tratta di cambiamenti significativi.

Il reparto che in casa Napoli continua ad essere al centro del dibattito e delle questioni è senza ombra di dubbio quello arretrato. La rivoluzione estiva è partita proprio da lì, come confermato da innesti come Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Il lavoro, però, non è ancora finito, dal momento che restano delle carenze importanti.

Alle spalle di Rrahmani e dell’ex capitano del Torino, infatti, c’è il vuoto, almeno per quelle che sono le valutazioni di Conte. Come certificato dal fatto che fin qui Marin e Juan Jesus non hanno praticamente mai giocato. In tal senso, in vista di gennaio arriva la svolta per il colpo da 10 milioni di euro.

Nuovo colpo in difesa per Conte: le ultime

Al momento i due titolari hanno tenuto, ma è difficile immaginare che non possano saltare neanche un partita. In tal senso, in vista di gennaio arrivano delle notizie che riguardano un potenziale nuovo affare per i partenopei che riguarda proprio la linea difensiva.

In tal senso, nelle ultime ore sta circolando nuovamente il nome di Fabiano Parisi, terzino sinistro già in passato seguito dal Napoli ed attualmente in forza alla Fiorentina. Proprio a riguardo, in una intervista concessa ai microfoni di “1 Station Radio“, il giornalista Flavio Ognissanti, di labaroviola, ha fatto il punto della situazione.

Mercato Napoli, le ultime sull’affare da 10 milioni di euro

Al momento, dal suo punto di vista ed in base alle informazioni in suo possesso, non ci sono sviluppi relativi alla situazione ed alla trattativa che potrebbe portare Fabiano Parisi al Napoli. E’ un giocatore, infatti, molto utile a Raffaele Palladino, anche se non è considerato un autentico titolare nelle valutazione del tecnico della Fiorentina.

Parisi per Antonio Conte sarebbe perfetto, dal momento che può agire sia da quinto di spinta di centrocampo, mentre all’occorrenza ha dimostrato di saper ricoprire anche la posizione di braccetto di sinistra in una difesa a tre. Da vedere, dunque, se questo nome tornerà in auge, con la sua valutazione che al momento si aggira intorno ai 10 milioni di euro.