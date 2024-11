Fabian Ruiz torna in Italia: colpo di scena, sgarbo al Napoli

Fabian Ruiz, ex Napoli ed attualmente in forza al Paris Saint Germain, a sorpresa può tornare in Serie A nella sessione di gennaio ormai alle porte. In tal senso, si tratterebbe di un autentico sgarbo ai suoi ex tifosi azzurri. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha sempre dimostrato di fare dei passi in avanti in carriera. Ed ha dimostrato che, al netto di alcuni limiti che sono emersi di tanto in tanto, nel momento in cui è messo nel contesto giusto può davvero esaltarsi e raggiungere dei livelli di rendimento molto, molto alti.

Dal punto di vista del percorso da lui fin qui fatto, gli Europei vinti con la Spagna rappresentano forse il punto più alto in senso assoluto. E’ stato dominante e decisivo praticamente in ogni partita. A sorpresa, però, a quanto pare Fabian Ruiz è ora pronto a salutare la Ligue 1 francese ed il Paris Saint Germain per far ritorno in Serie A.

Il centrocampista spagnolo può tornare in Serie A

Ci si aspettava di più dal momento in cui Luis Enrique è arrivato alla guida del Paris Saint Germain, dal momento che sembrava il tecnico perfetto per esaltarlo. Le cose, in realtà, non sono andate per il verso giusto ed infatti ha giocato poco. Come sta accadendo anche in questa stagione. Ora, però, per l’ex Betis Siviglia arriva la svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Daily News 24, infatti, Fabian Ruiz continua ad essere un osservato speciale in casa Juventus, con il calciatore che non ha mai chiuso a questa pista neanche in passato. Viste anche le difficoltà che sta avendo la squadra di Thiago Motta in mezzo al campo, è una pista che può diventare rovente.

Fabian Ruiz, sgarbo ai tifosi del Napoli: firma con i rivali

Lo spagnolo sarebbe un innesto di assoluto valore, dal momento che ha dimostrato di avere dei colpi interessanti sia da centrocampista centrale che anche da interno di centrocampo.

Fabian Ruiz alla Juventus, dopo gli anni trascorsi a Napoli, sarebbe un affare sicuramente che farebbe molto male ai tifosi azzurri. Si aspettano sviluppi da questo punto di vista, con questa trattativa che può entrare nel vivo nelle prossime settimane.