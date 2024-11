Mercato Napoli, colpo in difesa per Conte: intesa per lo scambio

Mercato Napoli, gli azzurri a sorpresa lavorano ad un colpo per la difesa da mettere a disposizione di Antonio Conte. La svolta in questa operazione è rappresentata dallo scambio, con le parti che possono raggiungere una quadra seguendo questa traccia. Andiamo a ricostruire i dettagli a riguardo.

Il Napoli sta guardandosi attorno, nella assoluta consapevolezza che la squadra, così com’è, necessita di innesti. Antonio Conte, infatti, sta chiedendo il massimo sia a sé stesso che alla squadra, ma come sempre pretende che anche la società sia allineata al suo modo di intendere il calcio ed anche la vita.

Non è certamente un caso che in sede di calciomercato il Napoli abbia operato in un modo totalmente nuovo, dal momento che mai prima di questa estate aveva preso solo ed esclusivamente calciatori già pronti e di esperienza, senza puntare su giovani talenti da far crescere. In vista di gennaio, però, il club azzurro si è fiondato su un talento ed ora la svolta può arrivare con lo scambio.

Mercato Napoli, colpo in difesa per Antonio Conte

La difesa, come è noto, è il reparto sul quale maggiormente si sta concentrando Conte, anche in termini di indicazioni in sede di calciomercato. Basti pensare che sono già arrivati in quel reparto profili come Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Adesso, però, si continuerà a battere il ferro proprio in quel punto e per gennaio arriva la svolta per un colpo interessante.

Stando a quanto raccontato dal giornale brasiliano PortalTimes, infatti, il Napoli fin qui per Vitao ha offerto 7 milioni, a fronte di una richiesta che ne fa l’Internacional pari a 10 milioni di euro. A quanto pare, però, adesso gli azzurri sarebbero vicini a trovare la quadra inserendo in questo affare una contropartita gradita al club carioca.

Napoli, occhi in Brasile per il centrale: la svolta con lo scambio

Classe 2000, si tratta di un giocatore di altissimo profilo e che ha già conosciuto il calcio europeo. Dal 2019 al 2022, infatti, ha militato nello Shakhtar Donetsk, prima di far rientro in Brasile.

Adesso il Napoli sembra fare sul serio per Vitao, ed attenzione allo scambio che raccontano in Brasile. Nella trattativa, infatti, ci potrebbe finire Juan Jesus, con il quale l’Internacional ha già avuto dei contatti per tesserarlo. La pista può diventare davvero calda.