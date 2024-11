Napoli: infortunio last minute, svelati i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Un giocatore è stato convocato contro l’Inter per un problema fisico. Ecco i tempi di recupero

Il Napoli in questa vigilia contro l’Inter ha preferito restare in silenzio e ultimare al meglio la preparazione per una sfida che si preannuncia fondamentale in chiave primo posto. La distanza tra le due squadre è davvero minima e per questo motivo per i partenopei non c’è assolutamente la possibilità di sbagliare. Una sconfitta non solo farebbe perdere il primato, ma lancerebbe un primo campanello di allarme in casa azzurra.

Dall’infermeria non arrivano assolutamente delle buone notizie per Antonio Conte. Un giocatore si è fermato e non sarà a disposizione per la partita contro l’Inter. Una tegola per il Napoli che sperava di poter contare su tutta la rosa per avere frecce diverse nel proprio arco. Ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire meglio i tempi di recupero.

Napoli: ancora un infortunio, i dettagli

Il Napoli contro l’Inter è pronto allo stress test più importante di questa prima parte di campionato. Ad oggi i nerazzurri sembrano essere forse l’unica squadra di livello più alto rispetto ai partenopei e c’è curiosità su come verrà affrontata la partita. La sconfitta con l’Atalanta ha confermato che gli azzurri hanno alcune lacune in rosa e non sarà semplice portare a casa i tre punti da Milano. Conte sperava di poter contare su tutta la rosa a disposizione per magari cambiare strategia a partita in corso, ma non sarà così.

Come sottolineato da Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, su X, Antonio Conte e il Napoli non potranno contare su Folorunsho. Il centrocampista ha recuperato dal risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori settimana scorsa, ma si è allenato poco con i problemi e si è deciso di non prendere rischi. Il centrocampista è destinato a rientrare in gruppo da martedì ed essere disponibile per la Roma.

Una assenza sicuramente pesante se si pensa anche al fatto che Lobotka partirà dalla panchina per non prendersi rischi inutili. La volontà da parte di Conte è quella di non prendersi rischi per non incappare in infortuni più lunghi. Una scelta che ha portato Folorunsho a non essere pronto per Inter–Napoli e rientrare solamente nella sfida contro la Roma.