Napoli: colpo olandese, si chiude subito

In casa Napoli si guarda con molta attenzione ad un possibile colpo olandese. C’è l’apertura ad un trasferimento a gennaio. I dettagli

I ragionamenti in casa Napoli sul calciomercato stanno ormai per finire. Le idee sono molto chiare e i partenopei ben presto inizieranno ad affondare i colpi per portare i rinforzi a disposizione di Conte. Le idee, come spiegato in più di un’occasione, sono molto chiare, ma Manna comunque è molto attento anche alle occasioni che potrebbero capitare nel corso della sessione e per questo motivo non possiamo escludere dei nomi a sorpresa.

C’è un profilo olandese che sembra piacere davvero tanto ad Antonio Conte e a questo punto non è da escludere che il Napoli possa comunque fare un tentativo per cercare di chiudere il colpo già in questo calciomercato invernale. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi per diversi motivi. Ma ben presto si potrebbe passare in quello delle piste concrete vista la necessità dei partenopei di avere un rinforzo in quel ruolo.

Calciomercato Napoli: idea a sorpresa, i dettagli

Il Napoli guarda con attenzione ai giocatori giusti e in grado di poter rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. In alcuni ruoli sono presenti alcune lacune e per questo motivo Manna sta lavorando per trovare quei profili in grado di alzare il livello e consentire alla squadra partenopea di lottare per qualcosa di importante.

Uno di questi è sicuramente Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha già dimostrato in più di un’occasione di poter essere determinante e il Napoli un pensierino lo aveva fatto in estate. Poi la permanenza di Raspadori e Simeone hanno chiuso questa ipotesi. Ora durante il calciomercato invernale si potrebbe riaprire la pista considerati anche i problemi che sono presenti tra il giocatore e il Manchester United. Una idea, quindi, da non escludere a priori.

Non lo fa neanche la giornalista Ada Cotugno, che conferma come Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito. A quel punto il Napoli un pensierino è pronto a farlo vista la necessità di un vice Lukaku. L’olandese rappresenta forse il profilo giusto anche se non è assolutamente l’unico. Vedremo se i partenopei faranno questo colpo oppure punteranno su altri giocatori. Una cosa è certa: un attaccante arriverà e solo a gennaio scopriremo chi sarà.