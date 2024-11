Napoli: intreccio con la Juve, deciso il primo colpo

Le strade di Napoli e Juventus potrebbero incontrarsi più volte in questo calciomercato. E un intreccio è destinato a favorire i partenopei

Il Napoli inizia a lavorare sul calciomercato per individuare i colpi da piazzare in entrata. Le lacune in rosa sono presenti e Manna sarà chiamato tra gennaio e giugno a colmarle. Difficile pensare che tutto possa essere fatto solo nella sessione invernale sia per questioni economiche che di opportunità. Per questo motivo sono in corso tutte le riflessioni del caso su quali acquisti chiudere subito e su chi magari può arrivare direttamente la prossima estate.

Calciomercato che potrebbe regalare un intreccio con la Juventus. I bianconeri condividono alcuni obiettivi con il Napoli e non è da escludere che ci possa essere una vera e propria battaglia per raggiungerli. Ma attenzione anche ad un assist non di poco conto da parte di Giuntoli alla sua ex squadra. Una situazione da seguire nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: assist dalla Juve, Conte accontentato

Il Napoli ha diversi obiettivi nel mirino per il calciomercato invernale e proverà a raggiungerli tutti. Le priorità, come vi abbiamo raccontato in più di un’occasione, sono rappresentate da un difensore centrale e un esterno. Gli altri possibili nuovi acquisti dipenderanno molto dalle uscite e dalle richieste che avanzerà Conte per rendere la squadra ancora più competitiva di quanto non lo è ora.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Zirkzee ha praticamente rotto con lo United ed è pronto a tornare in Serie A durante il calciomercato invernale. La Juventus ci pensa per il ruolo di vice Vlahovic, ma i bianconeri vogliono puntare tutto su David per l’estate e ad oggi l’operazione che porta all’olandese non sembra una priorità. A questo punto ci potrebbe essere strada libera per il Napoli che, cedendo Raspadori, avrebbe anche una cifra economica da mettere sul piatto per i Red Devils.

Zirkzee rappresenta forse uno dei giocatori ideali per Antonio Conte. La sua duttilità e le caratteristiche fisiche differenti da Lukaku consentirebbero al Napoli di avere un’arma in più nella seconda parte di stagione. Resta da capire se durante il calciomercato ci saranno le condizioni di chiudere questa operazione. Molto dipenderà da Raspadori e Simeone: senza le loro uscite non assisteremo all’arrivo di un nuovo attaccante tra i partenopei e si dovrà arrivare al termine del campionato con i giocatori a disposizione.