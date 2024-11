Mercato Napoli, colpo a sorpresa: in prestito dalla Germania

Mercato Napoli, gli azzurri sono già al lavoro in vista del prossimo anno ed in tal senso arriva la svolta per il colpo chiesto da Conte. Il rinforzo in questione può arrivare dalla Germania in prestito. Una formula per questo affare estremamente vantaggiosa per il club di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime.

Gli azzurri sono consapevoli del fatto che, ora come ora, non bisogna mollare un centimetro. In campo ma anche in sede di calciomercato. La sconfitta con l’Atalanta, per quanto pesante soprattutto visto che è arrivata in un momento di grande euforia, non può stravolgere i piani del club, che sta facendo i conti con una autentica rinascita.

La sfida contro l’Inter sarà fondamentale anche per mandare un segnale che quella contro gli orobici è stata solo una partita storta contro un avversario fortissimo. In sede di calciomercato, poi, arriva l’occasione che può stravolgere tutto, dal momento che il colpo dalla Germania può arrivare a condizioni super vantaggiose.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Germania

Con Conte si è cambiato decisamente registro, sicuramente in campo ma anche in sede di calciomercato, dal momento che sono arrivati non più giovani di belle speranze, ma calciatori già affermati. Come McTominay, Lukaku ed Alessandro Buongiorno. Adesso, inoltre, se ne può aggiungere un altro di pezzo pregiato.

Come raccontato in Germania, infatti, ormai Leon Goretzka è totalmente fuori dai piani del Bayern Monaco e non a caso fin qui ha giocato pochissimo. E proprio perché i bavaresi se ne vogliono liberare, avrebbero aperto anche alla possibilità di lasciarlo partire con la formula del prestito. Il Napoli anche questa estate è stato accostato al tedesco e chissà che non possa tornare alla carica in inverno.

Napoli, occasione dalla Germania: può partire in prestito

Si tratta di una autentica occasione sulla quale il Napoli non può riflettere, dal momento che si tratta di un calciatore che, abbinando muscoli e qualità, può rappresentare un salto in avanti importante per la mediana di Conte.

Chiaramente tutto dipende da quanto il Bayern Monaco sarà disposto a partecipare al pagamento dell’ingaggio di Goretzka, decisamente fuori portata rispetto ai parametri del club di Aurelio De Laurentiis. Vediamo se questa strada può diventare rovente nelle prossime settimane per il mercato del Napoli.