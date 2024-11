Mercato Napoli, il bomber pronto a firmare: bruciato l’Arsenal

Mercato Napoli, gli azzurri sono al lavoro per il colpo che piace ad Antonio Conte. C’è il bomber nel mirino ed in tal senso arriva un colpo di scena non di poco conto. Bruciato l’Arsenal, che pure da tempo si stava muovendo sulle tracce di questo talento dal potenziale davvero enorme.

Il calciomercato, da sempre, regala sempre delle fortissime emozioni e dei colpi di scena improvvisi. Le trattative si concludono e saltano molto spesso per dei piccolissimi dettagli che possono cambiare totalmente la storia. In tal senso, è noto che a gennaio il Napoli deve intervenire come è un fatto che ci si stia interrogando anche sul ruolo del bomber.

Fino a questo momento, infatti, Romelu Lukaku sta facendo una fatica impressionante a lasciare il segno, dal momento che ha quasi sempre sofferto la marcatura a uomo che hanno realizzato le squadre avversarie su di lui. Per questo Manna, il direttore sportivo, si sta guardando attorno ed ha da tempo messo gli occhi sull’attaccante.

Mercato Napoli, colpo di scena per l’attaccante: le ultime

Sono tanti i profili che il Napoli sta seguendo ed il più gettonato, allo stato attuale delle cose, è forse Bonny del Parma, che però piace e non poco anche alla Juventus di Cristiano Giuntoli. In tal senso, però, adesso arriva il colpo di scena per un altro nome molto chiacchierato in casa azzurra.

Stiamo parlando del talento colombiano in forza all’Aston Villa Jhon Duran, ed ora arriva una svolta non di poco conto. Sul calciatore si è fiondato anche il Barcellona, con il Napoli che invece sembra essersi tirato indietro per le richieste troppo alte dei Villans. Ed in tal senso si tratta di una beffa questo affondo dei catalani per i Gunners.

Napoli, l’attaccante firma: l’Arsenal beffato

Il giocatore è molto tentato dall’idea di trasferirsi in Spagna, visto che potrebbe crescere alle spalle di un mostro sacro come Robert Lewandowski. Il calciatore, per giunta, ha già rifiutato l’Arsenal, che ora rischia di veder sfumare definitivamente questo affare.

Il Napoli dalla scorsa estate è accostato a Jhon Duran, che ha delle doti enormi e che ancora non è riuscito ad esprimersi al massimo delle sue possibilità e potenzialità. Da vedere se ci saranno altri colpi di scena su questo fronte.