Napoli: Conte ha deciso, nuovo ruolo per McTominay

Scott McTominay è pronto a cambiare ruolo. Conte sta cucendo un nuovo vestito allo scozzese nella speranza che possa rendere di più

Nelle ultime settimane stiamo vedendo un McTominay forse meno brillante di inizio stagione e questo il Napoli lo sta pagando in termini di prestazioni e ora anche di risultati. Conte, però, non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio centrocampista e sta pensando di spostarlo di ruolo per farlo diventare più decisivo. Un ritorno al passato nella speranza di contare sul giocatore che abbiamo visto ad inizio campionato.

È un Napoli, infatti, che sta facendo molta fatica in fase offensiva e Lukaku ad oggi non è il giocatore che eravamo abituati a vedere con Conte in panchina. Per questo motivo sta crescendo l’ipotesi di vedere un McTominay in un ruolo differente per aumentare la sua pericolosità e magari anche il bottino in zona gol. Si tratta di una ipotesi che bisognerà capire nei prossimi giorni.

Napoli: McTominay cambia ruolo, i dettagli

Come riferito dall’edizione odierna delle Cronache di Napoli, Conte si aspetta di più in zona gol dalla sua squadra per cercare di aumentare la media realizzativa. Kvara e Lukaku sono in difficoltà e serve un apporto da parte di tutti i giocatori per provare a trovare la rete con maggiore facilità. Un passaggio cruciale se si vuole pensare a puntare allo Scudetto e ad un campionato di assoluto vertice per questa stagione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe presentarsi a partire dalla partita contro l’Inter con un McTominay in posizione più avanzata. Non una novità visto che lo scozzese già in passato aveva giocato vicino a Lukaku. Poi le difficoltà a centrocampo (contro l’Empoli in particolare ndr) avevano portato Conte ad arretrare un po’ il baricentro per dare equilibrio. Ora si sta pensando di farlo tornare un po’ da trequartista per provare ad avvicinarlo alla porta e liberare il belga.

Una mossa che ha due obiettivi: portare Lukaku ad avere una marcatura meno asfissiante e rendere McTominay più pericoloso in fase offensiva. Conte spera così di risolvere in parte il problema gol e le difficoltà che attualmente hanno anche Politano e chi subentra. C’è bisogno di tutti nella fase realizzativa per non avere grandi nel corso della stagione. Naturalmente il giudice supremo in questi casi è sempre il campo e vedremo cosa succederà.