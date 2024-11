Napoli: c’è un nuovo problema, Conte preoccupato

Il Napoli si avvicina alla partita contro l’Inter con un problema non di poco conto. Si spera di poter invertire la tendenza da Milano

Settimana cruciale per il futuro del Napoli. La partita contro l’Inter rappresenta un crocevia per la stagione dei partenopei: vincere significherebbe riportarsi a debita distanza dalle dirette inseguitrici e lanciare un chiaro messaggio in ottica Scudetto. Perdere sarebbe un primo segnale di allarme se si pensa anche al ko interno con l’Atalanta. Conte in questi giorni lavorerà molto sulla testa dei giocatori, ma cercherà di risolvere un problema che preoccupa e non poco a Castel Volturno.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le prime partite hanno evidenziato un problema non sicuramente di poco conto se si pensa al campionato che il Napoli vuole fare. Conte sta cercando di trovare una soluzione per risolvere il tutto e portare la squadra a rendere ancora meglio di quanto fatto fino ad oggi.

Napoli: spunta un nuovo problema, i dettagli

È un Napoli a due facce quello sceso in campo fino a questo momento. I risultati positivi sicuramente mascheravano il problema, ma ora non ci si può più tirare indietro. La squadra è chiamata a trovare una soluzione per cercare di sopperire al meglio ad una situazione che rischia di complicare la stagione dei partenopei. Il tempo per intervenire c’è, ma non bisogna aspettare ancora molto altrimenti si dovranno fare i conti con un quadro diverso da quello di adesso.

Stando al quotidiano italiano, dall’attacco del Napoli non arrivano assolutamente delle buone notizie. Tra le prime sei è quella che ha segnato meno e sicuramente questo rappresenta un piccolo segnale di allarme. Le ultime partite i partenopei le hanno risolte con il minimo sforzo, ma contro l’Atalanta sono stati evidenziati tutti i problemi in fase offensiva.

Come ormai sappiamo, Conte sta lavorando a soluzioni diverse per consentire al Napoli di essere molto più prolifico di adesso. L’idea ad oggi è quella di avvicinare McTominay a Lukaku. Ma non sono da escludere dei cambi dal punto di vista degli uomini. Ne sapremo di più a partire dalla sfida contro l’Inter. Una cosa è certa: gli azzurri devono modificare il proprio rendimento offensivo se non vogliono rischiare di dire addio ai sogni Scudetto e magari anche al quarto posto.