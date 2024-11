Napoli, intreccio con Guardiola: colpo a centrocampo

Il Napoli vorrebbe puntellare subito la rosa a disposizione di Antonio Conte. Nuovo intreccio con Pep Guardiola, beffa immediata ad ADL

La società partenopea è al lavoro per chiudere subito nuovi innesti di caratura internazionale. Nelle ultime ore è spuntato anche il Manchester City che continua a guardare in Serie A per colpi da urlo. Il Napoli potrebbe così subire una nuova beffa da Pep Guardiola sul fronte calciomercato dopo le numerose sfide in campo. Ecco finalmente tutta la verità per il colpo a centrocampo: arriva subito per un motivo.

Saranno settimane decisive per programmare la seconda parte di stagione. Il calciomercato può regalare nuove gioie ad Antonio Conte, che è pronto a blindare il primo posto in vista della super sfida contro l’Inter. Spunta il retroscena interessante per la beffa di Pep Guardiola per l’obiettivo del Napoli. Negli ultimi mesi è cresciuto davvero tanto con l’exploit anche a livello internazionale: il ds Manna continua a monitorare la situazione in ottica futura.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: la verità

Il club partenopeo è pronto a fare la voce grossa anche sul fronte calciomercato mettendo a segno rinforzi funzionali all’idea di gioco di Antonio Conte. Occhio sempre alle big d’Europa come il Manchester City: il retroscena sul colpo da urlo.

Come riportato da L’Equipe Samuele Ricci è il candidato numero uno a vestire la maglia del Manchester City. Pep Guardiola vorrebbe subito chiudere l’affare beffando le dirette concorrenti, tra cui il Napoli, che ha sempre mostrato un forte interesse per il centrocampista del Torino.

Ormai ha conquistato anche la titolarità in Nazionale maggiore con il Ct Luciano Spalletti che stravede per lui. Il Manchester City ha urgenza per chiudere un nuovo colpo a centrocampo: Ricci ha ricoperto qualsiasi posizione a centrocampo diventando il perno della squadra granata. Ora si sta specializzando anche in cabina di regia per poi pensare anche all’addio al Torino. Sulle sue tracce ci sono tanti club europei, ma il City vorrebbe subito regalare un nuovo rinforzo a centrocampo a Guardiola.

Ricci è pronto per il definitivo salto di qualità in ottica futura: la Nazionale italiana gli ha permesso di farsi conoscere ancor di più a livello internazionale. Le big d’Europa sono pronte a sferrare il colpo decisivo con il City che non vede l’ora di regalare un nuovo rinforzo funzionale a Pep Guardiola come sostituto di Rodri.