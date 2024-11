Napoli, Raspadori saluta Conte: la sua prossima squadra

Il Napoli potrebbe perdere a gennaio Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro non vede l’ora di giocare con continuità: spunta il retroscena

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Il futuro di Raspadori è sempre più lontano dal Napoli: spunta la proposta entusiasmante in vista della seconda parte di stagione. De Laurentiis è pronto già ad accontentarlo: con Conte si dovrebbe accontentare della panchina.

L’attaccante del Napoli è pronto a fare le valigie. Con l’arrivo di Lukaku e con la permanenza di Simeone, Raspadori non vede l’ora di cambiare squadra per giocare con maggiore continuità. Conte lo sta inserendo spesso nella ripresa, ma l’ex Sassuolo è pronto ad una nuova avventura entusiasmante. Un momento decisivo per scegliere così la prossima destinazione: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio che potrà essere decisivo in vista del futuro.

Napoli, la scelta di Raspadori: spunta la verità

Le prossime settimane saranno così importanti per conoscere da vicino la sua prossima destinazione. Il Napoli potrebbe così cederlo definitivamente a gennaio: svelata la squadra che lo vuole a tutti i costi.

Il giornalista Emanuele Cammaroto ha svelato la possibile nuova destinazione per l’attaccante del Napoli. Ai microfoni di Napolimagazine.com, ha rivelato che piace da tempo all’Atalanta così come a Milan e Juventus. De Zerbi lo conosce molto bene visto che l’ha lanciato in Prima squadra al Sassuolo: lo vorrebbe subito portare a Marsiglia. La valutazione dell’attaccante del Napoli si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Il Ct Luciano Spalletti, però, non può fare a meno di lui in Nazionale: ha realizzato anche un gol contro la Francia. Ora Raspadori dovrà trovare subito la miglior squadra possibile per mettere in luce il suo talento. A Napoli ormai non sembra esserci più spazio per lui: la sua collocazione tattica è stata sempre un problema in maglia azzurra. Da Spalletti a Garcia, l’attaccante del Napoli è stato anche provato come mezzala offensiva facendo da raccordo tra centrocampo ed attacco.

Ormai il suo addio è imminente: occhio al colpo di scena nella sessione invernale di calciomercato. Il Marsiglia cercherà di puntellare così la rosa a disposizione di De Zerbi: il presidente De Laurentiis cercherà di accontentarlo, tutto dipenderà dal suo desiderio finale. In passato anche la Juventus ci ha provato a lungo, ma il top club francese è pronto a beffare tutte le dirette concorrenti.