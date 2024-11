Napoli, 25 milioni a gennaio: altro acquisto dalla Premier

Il Napoli è pronto a regalare a Conte un nuovo colpo da 25 milioni di euro dalla Premier League. Spunta l’annuncio decisivo in ottica futura

Novità importanti sul fronte calciomercato per il Napoli. ADL vorrebbe subito chiudere un nuovo innesto: pronto un altro acquisto dalla Premier League per Antonio Conte. Saranno settimane intense per programmare anche la seconda parte di stagione degli azzurri: ecco l’intreccio in Serie A.

Il ds Manna continua a guardare ai possibili colpi in Premier League dopo gli arrivi di Lukaku, Gilmour e McTominay. Un nuovo intreccio di calciomercato per l’affare da 25 milioni di euro: anche il Milan l’ha seguito a lungo in tutti questi mesi. Spunta il retroscena decisivo con il Napoli sempre molto interessato a giocatori funzionali da affidare subito ad Antonio Conte. Gennaio si avvicina sempre di più con la nuova sessione invernale di calciomercato: il presidente De Laurentiis è pronto a regalare un nuovo colpo all’allenatore azzurro.

Napoli, l’intreccio decisivo in Premier: beffa al Milan

Il Napoli dovrà così programmare i prossimi acquisti da chiudere in tempi brevi. Spunta il retroscena dalla Premier League per nuovi rinforzi fondamentali da affidare all’allenatore azzurro.

Come svelato dal portale TMW il Napoli è sempre molto interessato al colpo in difesa di Jakub Kiwior che vorrebbe tornare subito in Italia. Dopo l’exploit con la maglia dello Spezia, il centrale polacco è volato a Londra per essere protagonista con l’Arsenal. Per lui è arrivata soltanto qualche presenza con Arteta, ma è sempre ai margini del progetto dei Gunners. A gennaio potrebbe arrivare l’addio definitivo per ritrovare l’entusiasmo di una volta.

Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare subito Antonio Conte che ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi decisivi in vista della seconda parte di stagione. Kiwior rappresenta un’alternativa importante ai titolarissimi del Napoli: urgono rinforzi funzionali all’idea di gioco dello stesso allenatore azzurro.

Con Arteta non si è integrato come avrebbe voluto: subito è pronto a fare le valigie per volare in Serie A. Il ds Manna subito si è mosso per capire le reali intenzioni del giocatore e del top club inglese. Ormai ci siamo per la svolta decisiva per nuovi rinforzi in difesa. Conte vuole subito puntellare la rosa a sua disposizione: una nuova beffa alle big d’Italia per chiudere subito il colpo funzionale all’allenatore azzurro.