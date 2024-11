Napoli, pronti cinque cambi: l’indizio per Conte

Una mini rivoluzione in vista di Inter-Napoli: pronti subito cinque cambi, spunta finalmente la decisione per il big match di San Siro

Conte ha incassato la sconfitta, ma ora è pronto a reagire spronando i suoi calciatori a dare il meglio contro l’Inter. Una nuova mossa strategica in vista del big match contro l’Inter: ci saranno cinque cambi, scopriamo tutte le novità in attesa della super sfida contro i nerazzurri.

Giorni intensi a Castel Volturno per pensare a nuovi cambi di formazione. L’Inter sarà impegnata prima in Champions League a San Siro contro l’Arsenal prima di ospitare gli azzurri. Il Napoli cercherà di dimenticare in fretta la batosta al Maradona contro l’Atalanta: ecco le nuove scelte per la super sfida contro i nerazzurri. Un momento decisivo per blindare il primo posto, ma occhio alle novità di formazione: spunta l’intreccio decisivo contro la squadra guidata da Inzaghi.

Napoli, le scelte per la sfida contro l’Inter: spunta la verità

Un momento decisivo per conoscere le scelte di formazione in ottica futura. Il Napoli è pronto a sorprendere tutti contro l’Inter, che a sua volta ha già le idee chiare per affrontare la squadra guidata da Antonio Conte. Ecco le prossime mosse strategiche per l’undici iniziale: spunta il retroscena decisivo.

Sarà un big match intenso per le prime due della classe in Serie A. Simone Inzaghi starebbe pensando più alla gara contro il Napoli: contro l’Arsenal in Champions riposeranno cinque titolarissimi nerazzurri come Bastoni, Thuram, Dimarco, Mkhitaryan e Barella. Una mini rivoluzione in casa Inter per far tirare il fiato a chi sta giocando ogni tre giorni: Inzaghi vuole superare a pieni voti l’ostacolo chiamato Antonio Conte.

Nessuna rivoluzione, invece, per l’allenatore azzurro che confermerà Romelu Lukaku al centro dell’attacco nonostante una prestazione incolore contro l’Atalanta. Conte continua a fidarsi dell’attaccante belga: l’ha voluto a tutti i costi per il suo peso offensivo, ma c’è bisogno ancora di tempo per metterlo in condizione.

Neres scalpita per una maglia da titolare, ma il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina ancora per una volta. Kvara dovrà creare la superiorità numerica grazie ai suoi dribbling ubriacanti: anche il georgiano è apparso fuori forma contro l’Atalanta. Un momento decisivo per sognare in grande a pochi giorni dal big match tra Inter e Napoli: Inzaghi non vuole sprecare l’occasione per superare in classifica proprio i partenopei dopo una lunga ricorsa.