Napoli: colpo dall’Atalanta, annuncio a sorpresa

Il Napoli ragiona sulla possibilità magari in futuro di piazzare un colpo a sorpresa dall’Atalanta. C’è un giocatore che potrebbe fare a caso degli azzurri

È tempo di programmare il futuro in casa Napoli. Nonostante siamo solamente all’inizio del campionato, i partenopei stanno iniziando comunque a guardare alla prossima stagione individuando magari i giusti rinforzi da dare ad Antonio Conte per rendere la squadra molto più competitiva. E c’è un nome che a sorpresa potrebbe diventare presto un obiettivo principale per quanto riguarda il club azzurro.

Si tratta di un profilo che sicuramente farebbe fare un ulteriore salto di qualità alla squadra e Conte a sorpresa potrebbe aprire a questo trasferimento. Per il momento si tratta naturalmente di una semplice ipotesi visto che la strada per l’estate è assolutamente molto lunga. Ma il giocatore è di qualità e lo stesso Napoli potrebbe decidere di aprire durante una delle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, l’annuncio

Il Napoli sta lavorando per rendere la rosa ancora più forte e molto dipenderà anche dalle eventuali uscite che ci saranno durante il calciomercato estivo. Come sappiamo ci sono due situazioni molto delicate che potrebbero portare i partenopei a perdere pedine fondamentali, ma Manna è pronto ad andare a caccia di sostituti all’altezza.

Tra i giocatori in scadenza al termine della stagione c’è anche Meret. Il rinnovo del portiere non sembra essere in dubbio, ma se non ci dovesse essere, il Napoli sarebbe costretto ad andare su un altro estremo difensore di livello. E il nome suggerito da Frey, intervenuto ai microfoni di CRC, è quello di Carnesecchi. Il numero uno dell’Atalanta sta dimostrando tutte le sue qualità e a questo punto non è da escludere che nel giro di qualche stagione ci possa essere un ulteriore salto e andare in una big. E magari i partenopei potrebbero rappresentare la soluzione giusta per completare il percorso di maturazione.

Ad oggi è naturalmente una semplice suggestione. Meret è pronto a rinnovare e con lui in porta il Napoli non andrà sicuramente a bussare alla porta dell’Atalanta per Carnesecchi. Poi tutto può succedere in un calciomercato che ha sempre regalato sorprese. Ma in questo momento l’ipotesi maglia azzurra per l’ex Trapani è legata ad un addio dell’attuale numero dei partenopei. Vedremo comunque cosa accadrà e quali saranno le scelte.