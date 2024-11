Napoli, caso Manolas: “Rischia la penalizzazione”, i punti

Per il Napoli continua a tenere banco il caso Manolas. Il rischio per i partenopei è quella di una penalizzazione. Ecco i possibili punti

Non sono giorni facili in casa Napoli. La sconfitta casalinga contro l’Atalanta ha diminuito in parte l’entusiasmo di inizio stagione ed ora i partenopei si trovano anche a dover affrontare una vicenda molto delicata come quella di Manolas. La Procura di Roma ha iscritto ADL sul registro degli indagati ed ora si dovrà aspettare l’evolversi della questione sia dal punto di vista giudiziario che sportivo.

Al momento, infatti, la FIGC ha preferito restare alla finestra, ma nelle prossime settimane anche la Procura sportiva aprirà un’indagine per verificare meglio l’assalto. Un passaggio sicuramente fondamentale per chiarire meglio la vicenda e capire se c’è da dare una sanzione a livello sportivo. Gli atti sono stati chiesti ed ora non ci resta che attendere un po’ di tempo per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Napoli e il rischio della penalizzazione: il punto

La situazione Manolas è molto delicata e non è da escludere che alla fine si decida di sanzionare il Napoli. ADL si è detto pronto a collaborare e a chiarire tutto proprio per evitare effetti sulla squadra, ma sembra molto difficile che non si proceda almeno con una multa per quanto successo durante l’acquisto del giocatore greco.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Antonio Corbo di Repubblica conferma che esiste una possibilità teorica di qualche penalizzazione in classifica per il Napoli. Al momento l’editorialista e giornalista ha preferito non sbilanciarsi sul punteggio, ma ha comunque sottolineato che il tutto scatterà la prossima stagione. Per questo motivo non sono attese sanzioni durante il campionato in corso. Eventualmente il tutto si sposterà da settembre. Naturalmente in casa Napoli si spera di poter evitare tutto e partire alla pari con gli altri anche nel 2025.

Ma si tratta comunque di una vicenda molto delicata e l’iscrizione sul registro degli indagati non lascia assolutamente ben sperare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte da parte della Procura sportiva. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che gli atti sono stati chiesti. Presto inizieranno gli approfondimenti del caso e solo successivamente si deciderà se sanzionare i partenopei con una multa oppure decidere per una penalizzazione.