Napoli: Osimhen sblocca l’affare, arriva dal Galatasaray

Il Napoli potrebbe a sorpresa piazzare un colpo dal Galatasaray. E la carta Osimhen è forse quella giusta per arrivare alla fumata bianca

Il Napoli continua la ricerca dei rinforzi da dare ad Antonio Conte. C’è un giocatore che interessa molto ai partenopei ormai da tempo e non possiamo escludere che ci possa essere un nuovo tentativo già durante il calciomercato invernale. Dalla Turchia confermano come i partenopei continuano a seguire da vicino il calciatore e Osimhen è la carta giusta per sbloccare l’affare e fare un regalo importante al tecnico.

Si tratta di un giocatore che piace molto a Conte per la sua duttilità e da parte del Galatasaray c’è l’apertura ad un trasferimento in questo calciomercato. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un passo indietro per una questione di obiettivi o magari per altre cose.

Calciomercato Napoli: Osimhen sblocca l’affare, i dettagli

Osimhen rappresenta forse la carta a sorpresa in questo calciomercato per il Napoli. Il Galatasaray non chiude alla possibilità di riscattarlo già a gennaio e c’è una carta che a sorpresa i giallorossi potrebbero utilizzare. Si tratta di un calciatore che da tempo interessa ai partenopei e il suo inserimento nell’operazione è destinato comunque a dare una mano molto importante ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Stando alle notizie che arrivano direttamente dalla Turchia, il Napoli non ha mollato la pista che porta a Sanchez del Galatasaray. Il calciatore era stato accostato al club partenopeo già nelle scorse sessioni di calciomercato, ma alla fine non si è arrivati alla fumata bianca per diversi motivi. Si tratta di un giocatore duttile e che sposa alla perfezione il modo di giocare di Antonio Conte. Per questo motivo c’è tenere in considerazione questa possibilità e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si svilupperà la situazione.

Sanchez ad oggi non sembra essere un obiettivo primario, ma il Napoli lo continua a seguire da vicino e potrebbe comunque aprire in caso di un mancato accordo con l’Arsenal per Kiwior. Una opportunità di calciomercato, dunque, da seguire e vedremo cosa succederà. Sul giocatore, che resta in uscita dal Galatasaray, ci sono anche Lazio e due club spagnoli. Squadre pronte a fare concorrenza ai partenopei.