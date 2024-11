Napoli: via Raspadori, Manna prende il nuovo bomber

Il Napoli a sorpresa potrebbe prendere il nuovo bomber. C’è un giocatore che piace e rappresenta la carta giusta per rinforzare la rosa

È un Napoli che inizia a muoversi per rinforzare la rosa di Conte. Come spiegato in più di un’occasione, il progetto è di tre anni e per questo motivo Manna vuole programmare il futuro con calma. Nelle idee di Manna e del tecnico leccese c’è quella di costruire in entro la prossima estate una rosa importante per cercare di vincere. Non sarà semplice, ma comunque ci si proverà sin da subito.

Una delle possibili colpi potrebbe riguardare il reparto offensivo. In questa squadra si sente l’assenza di un vice Lukaku e a questo punto non è da escludere che il rinforzo arrivi direttamente durante il calciomercato invernale. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo dopo la cessione di Raspadori. Al momento siamo nel campo di una idea, ma non è da escludere che si possa trasformare in qualcosa concreta.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per l’attacco, i dettagli

Come ormai è noto, Raspadori sta facendo molta fatica ad inserirsi negli schemi di Antonio Conte. L’ex Sassuolo potrebbe salutare il Napoli durante il calciomercato invernale per giocare con continuità. Una sua cessione a titolo definitivo dovrebbe aprire la strada all’arrivo di un nuovo attaccante a gennaio.

Stando a quanto riferito dall’intermediario Cannella, il Napoli potrebbe cedere Raspadori per una cifra importante e utilizzarla per arrivare a Hojlund del Manchester United. Operazione sulla carta non semplice per diversi motivi, ma un tentativo non è da escludere visto che stiamo parlando di un giocatore di assoluto livello e destinato magari a lasciare Amorim entro la prossima estate. Conte aspetta e attende di capire come si evolverà la situazione. Si tratta di un giocatore che rappresenta forse il nome giusto per il ruolo di vice-Lukaku almeno fino a giugno.

Attenzione anche alla possibilità di uno scambio tra Raspadori e Hojlund. Il giocatore del Napoli potrebbe essere una alternativa per per l’attacco dello United e a questo punto non si può escludere nulla in vista calciomercato invernale. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei club e anche de tecnici in ottica della sessione di gennaio.