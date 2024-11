Mercato Napoli, Manna lo riporta in A: colpo da 30mln per Conte

Mercato Napoli, Giovanni Manna è già al lavoro in vista dell’inverno ed in tal senso ha individuato il rinforzo ideale per Antonio Conte. L’affare è da 30 milioni di euro e fa esultare il tecnico. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista. I tifosi sperano nella buona riuscita dell’operazione.

In vista di gennaio gli azzurri non possono restare di certo a guardare, dal momento che questa squadra necessita di rinforzi. Lo ha dimostrato una volta di più, laddove fosse necessario, la sconfitta patita per mano dell’Atalanta, dal momento che sono venuti al pettine tutti nodi, come si suol dire, fin qui tenuti nascosti o non ancora emersi.

Per volere di Conte servono almeno due innesti e molto dipenderà anche da quello che accadrà con Victor Osimhen. In tal senso, però, il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per riportare il calciatore in Serie A. Si tratta di un affare da 30 milioni di euro che può far esultare l’attuale allenatore del Napoli.

Mercato Napoli, Manna prova a riportarlo in Serie A

La priorità in senso assoluto è quella di un difensore centrale, ma Antonio Conte non disdegnerebbe un colpo neanche in mezzo al campo e sulla fascia destra. Per questo motivo, da questo punto di vista, arrivano delle notizie molto importanti che possono cambiare gli scenari davanti a questa squadra.

Stando a quanto raccontato dall’esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto ai microfoni di NapoliMagazine.com, il Napoli continua ad essere attento alla posizione di Singo, ex calciatore del Torino ed attualmente in forza al Monaco. La pista sembrava essersi raffreddata, ma a quanto pare è ancora in piedi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, occhi sul pupillo di Conte: affare da 30 milioni

Si tratta di un calciatore che gode del gradimento totale di Antonio Conte, ma il Monaco al momento chiede circa 30 milioni di euro. Una cifra a dir poco importante per il Napoli, che difficilmente potrà permettersi un simile sforzo senza cedere Osimhen.

Si attendono sviluppi, ma Giovanni Manna resta vigile in attesa del momento giusto per affondare il colpo, sperando in un alleggerimento della posizione del Monaco per Singo. Le prossime settimane da questo punto di vista potrebbero essere davvero decisive per il Napoli. In campo ma anche per il calciomercato.