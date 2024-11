Napoli: non c’è pace per Lobotka, ancora uno stop

Continua il periodo non facile per Lobotka. Il centrocampista, che doveva rientrare contro l’Inter, rischia un nuovo stop. I dettagli

Il Napoli è ritornato in campo ieri per preparare la delicatissima trasferta contro l’Inter. Una partita fondamentale in chiave Scudetto soprattutto dopo il ko interno contro l’Atalanta. Dalla squadra di Conte ci si aspetta una reazione importante per dare un segnale importante al campionato. Naturalmente non sarà una sfida semplice visto che da parte dei nerazzurri c’è tutta l’intenzione di provare a portare a casa i tre punti e il sorpasso in classifica.

In casa Napoli continua a tenere banco la questione Lobotka. Il centrocampista è ancora out per infortunio e in molti sperano in un recupero proprio per la sfida di Milano. Il tempo per rivederlo tra i convocati c’è, ma le notizie che arrivano da Castel Volturno non sono assolutamente positive. Un quadro più chiaro lo si avrà nei prossimi giorni anche se il rischio di dover scendere in campo per l’ennesima volta senza il proprio regista è alto.

Napoli: infortunio Lobotka, ecco come sta

L’infortunio di Lobotka alla fine si è rivelato più grave del previsto. In un primo momento si era pensato ad un rientro in campo già ad ottobre, ma con il passare dei giorni si è resi conto che davanti c’era un problema non banale ed ora bisognerà capire se ci sarà il rientro in campo contro l’Inter oppure no. Conte farà di tutto per avere il suo giocatore a disposizione anche se da parte del tecnico leccese non c’è nessuna intenzione di prendersi rischi inutili.

Nella giornata di ieri lo slovacco ha ripreso a lavorare in parte con il gruppo. Non sicuramente una buona notizia visto che le indiscrezioni parlavano di un Lobotka a pieno ritmo con il Napoli. Vedremo oggi cosa succederà. Se si continuerà sulla strada della precauzione, allora la sua presenza a Milano diventerebbe in forte dubbio. Altrimenti sarà regolarmente in campo. Ad oggi non abbiamo certezze e il rischio di un nuovo stop è alto.

Resta da capire anche la situazione con la sua nazionale. La Slovacchia lo vorrebbe in rosa per le prossime due partite, Conte spera di no per farlo recuperare meglio dall’infortunio. Anche in questo caso un quadro più chiaro lo avremo solamente nelle prossime ore. Di certo per il momento Lobotka tiene in apprensione il Napoli e Calzona.