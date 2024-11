Napoli: svolta Kvaratskhelia, incontro e firma

Il caso Kvaratskhelia continua a tenere banco in casa Napoli. Nelle ultime ore un nuovo colpo di scena: previsto un incontro nelle prossime ore

Il Napoli prepara la delicata trasferta contro l’Inter, ma continua a ragionare con attenzione sul calciomercato. Tra le questioni che tengono banco ormai da tempo c’è sicuramente la vicenda Kvarataskhelia. Ad oggi il tanto atteso rinnovo non è arrivato e sicuramente i tifosi partenopei sperano di poter avere delle buone nuove in davvero poco tempo. La strada resta comunque molto lunga, ma in queste ultime ore ci sono delle novità importanti.

Nei prossimi giorni, infatti, sarebbe in programma un nuovo incontro per Kvaratskhelia. Una svolta improvvisa e che potrebbe cambiare il destino del georgiano. Per il momento resta il massimo riserbo su quando ci sarà questo summit, ma di certo siamo entrati nelle settimane decisive per il futuro del giocatore del Napoli. Ad oggi tutto è possibile e non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Napoli: svolta Kvarataskhelia, c’è l’incontro

Il Napoli continua a sperare in un rinnovo di Kvaratskhelia. I partenopei stanno provando a fare di tutto per cercare di confermare il proprio giocatore, ma le distanze restano importanti e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà o no arrivare ormai al tanto atteso rinnovo.

Stando all’edizione odierna di Cronache di Napoli, nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit tra la società partenopea e l’entourage di Kvaratskhelia per verificare le possibilità di arrivare ad un rinnovo del contratto. Un incontro che servirà molto probabilmente a capire la reale volontà del georgiano di prolungare con i partenopei. Se questa ci sarà si andrà avanti nella trattativa. In caso contrario, i contatti termineranno qui e durante il prossimo calciomercato estivo si penserà ad una sua cessione.

I prossimi giorni, dunque, si preannunciano fondamentali per il futuro di Kvaratskhelia. L’incontro con il Napoli previsto a Milano prima o poco dopo la partita contro l’Inter rappresenta un crocevia importante per capire meglio il futuro del georgiano. Ad oggi le possibilità di un prolungamento con i partenopei sono inferiori rispetto all’addio. Ma non è da escludere che dopo questo nuovo summit le cose possono cambiare. Di certo siamo entrati nella fase decisiva per il rinnovo o la cessione durante il calciomercato estivo.