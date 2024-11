Napoli: nuovo affare con il Lille, Manna beffa la Juve

Dopo il colpo Osimhen, il Napoli potrebbe piazzare un nuovo colpo dal Lille. Manna è pronto ad accelerare per beffare la Juventus

Il Napoli sta iniziando a programmare il futuro. Il progetto iniziato con Conte non si fermerà alla stagione in corso e per questo motivo Manna è già al lavoro per individuare gli obiettivi per l’estate. Si preannuncia una sessione con i partenopei protagonisti viste le lacune presenti in rosa. Alcune si proveranno a colmare direttamente a gennaio, ma non è da escludere che i colpi principali vengano messi a segno solamente al termine del campionato per motivi economici.

Stando alle ultime indiscrezioni, Manna potrebbe nuovamente tornare alla porta del Lille dopo l’affare Osimhen nel 2020. C’è un giocatore che il Napoli segue ormai da tempo e il calciomercato estivo potrebbe essere l’occasione giusta per piazzare il colpo visto il contratto in scadenza la stagione successiva. Il club francese non avrebbe intenzione di perderlo a zero e quindi senza rinnovo l’apertura ad una cessione sembra certa.

Calciomercato Napoli: colpo dal Lille, arriva il ‘nuovo’ Kvaratskhelia

Il calciomercato estivo del Napoli potrebbe essere condizionato dalla partenza di Kvaratskhelia. Senza prolungamento il georgiano lascerà i partenopei e a quel punto i partenopei sarebbero costretti ad andare con forza su un giocatore in grado di sostituire il numero 77 anche se magari con caratteristiche diverse. C’è un nome che ormai da tempo stuzzicano gli azzurri e Manna è pronto a sondare il terreno per valutare la fattibilità di questa operazione.

Edon Zhegrova del Lille è uno dei giocatori destinati ad infiammare il calciomercato estivo. L’esterno d’attacco contro la Juventus in Champions League ha messo in mostra le sue qualità e rappresenta forse il giocatore ideale per sostituire Kvaratskhelia. Parliamo di classe 1999 di piede mancino che si adatterebbe alla perfezione nel modo di giocare di Conte e luglio potrebbe essere l’occasione giusta per prenderlo visto il contratto in scadenza nel 2026.

Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che non c’è nessuna trattativa. Ma il Napoli segue ormai da tempo Zhegrova e dopo la partita contro la Juventus non può attendere molto per muoversi. Atalanta, Roma e gli stessi bianconeri ormai lo seguono da tempo e Manna sarà costretto ad anticipare la concorrenza per regalare a Conte un rinforzo di livello a prescindere dalla permanenza di Kvaratskhelia. Naturalmente una partenza del georgiano aumenterebbe le chance di un tentativo per trovare l’accordo per il classe 1999.