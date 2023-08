Nuovo tentativo, il Napoli non molla: obiettivo a sorpresa

Un nuovo tentativo da parte della società azzurra, il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa per il calciatore

Si tratta di un obiettivo a “sorpresa”. Anzi, a dire il vero, già in passato la dirigenza partenopea ci aveva fatto più di un pensierino. Alla fine, però, non se ne è fatto più nulla visto che sono cambiati completamente gli obiettivi.

In questi ultimi giorni di calciomercato estivo potrebbe arrivare il colpo a sorpresa da parte della società campione di Italia. Un nuovo e possibile regalo per il tecnico Rudi Garcia che potrebbe abbracciare un calciatore che ha conosciuto da avversario in più di una occasione.

Napoli, assalto a “sorpresa” per l’esterno d’attacco?

Un ottimo inizio quello del Napoli in questa nuova stagione sportiva in Serie A. Dopo aver conquistato i primi tre punti sul campo del Frosinone, i ragazzi di mister Garcia non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Domenica sera, allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘, arriverà il Sassuolo di mister Dionisi, reduce dalla sconfitta interna contro l’ambiziosa Atalanta di Gasperini.

Nel frattempo, però, anche la dirigenza azzurra sta continuando a lavorare soprattutto in vista di questi ultimi giorni di mercato in cui il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe acquistare qualche altro calciatore da regalare al suo allenatore.

In attesa di Gabri Veiga del Celta Vigo (che nel frattempo è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti nella gara pareggiata contro la Real Sociedad) spunta un nuovo nome per l’attacco.

Come riportato in precedenza, però, si tratta di un ritorno di fiamma. Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Edon Zhegrova, un calciatore che, a dire il vero, il Napoli conosce molto bene visto che ha giocato un’amichevole contro i partenopei, nel dicembre dello scorso anno, quando il campionato era fermo per il Mondiale. A riportare la notizia è stato il ‘Corriere dello Sport‘.

Nazionale del Kosovo, esterno d’attacco, 24 anni e di proprietà, appunto, dei francesi del Lille. Un giocatore che Garcia ammira e che lo ha avuto come avversario nel suo ritorno in Francia da allenatore. Anche se, a dire il vero, è uno dei tanti nomi che circola nell’ambiente azzurro.

Oltre a lui spunta anche il nome di Riccardo Orsolini del Bologna. Ovviamente uno dei due potrebbe arrivare solamente in un caso: ovvero con una possibile partenza in extremis dell’attaccante messicano Hirving Lozano.