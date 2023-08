Napoli, scossa sul mercato: tripla cessione dopo la vittoria

By

Il mercato del Napoli non si ferma. De Laurentiis è pronto alla tripla cessione: ecco chi sarà a lasciare il Maradona

La vittoria contro il Frosinone ha regalato al Napoli i primi tre punti della stagione. Gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio sulla squadra di Di Francesco nell’anticipo di sabato al Benito Stirpe. Tre punti importanti che consentono ai ragazzi di Rudi Garcia di iniziare con il piede giusto la stagione che vede gli azzurri difendere lo Scudetto conquistato nello scorso campionato.

Tra Napoli e Frosinone non c’è però solo il campo a tenere banco. L’asse di mercato che lega partenopei e ciociari è molto caldo in questi ultimi giorni di mercato, con i gialloblù che guardano con molto interesse alla situazione esuberi. Il Frosinone infatti ha messo nel mirino diversi giocatori e Aurelio De Laurentiis è pronto a sfruttare il loro interesse per sfoltire un po’ la rosa.

Il primo movimento daNapolia Frosinone riguarda Cheddira. L’ormai ex calciatore del Bari, lo scorso anno vero e proprio protagonista della quasi promozione del Galletti, è stato prelevato dal Napoli. Per il momento però nessun esordio in azzurro.

L’intenzione di De Laurentiis è infatti quella di fargli fare le ossa in un contesto di massima serie. Frosinone in tal senso è la destinazione ideale per il calciatore. Cheddira arriva al Benito Stirpe con un bilancio di 22 reti realizzate nell’ultima stagione a Bari.

Frosinone, non solo Cheddira: nel mirino anche Zerbin e Gaetano

Il mercato tra Napoli e Frosinone non si ferma però al solo Cheddira. Altri due calciatori che potrebbero fare lo stesso percorso sono Zerbin e Gaetano. Per il primo si tratterebbe di un ritorno avendo già vestito la maglia del Frosinone nel 2021/22, annata in cui risultò uno dei migliori nella formazione ciociara. Zerbin ha infatti lasciato un ottimo ricordo a Frosinone grazie alle sue 33 presenze e 9 reti.

Per Gaetano invece sembrerebbe arrivato il momento di trovare maggiore continuità. Dopo gli spezzoni lo scorso anno in maglia azzurra, con la soddisfazione del primo gol al Maradona contro l’Inter, il centrocampista vuole provare l’avventura in un contesto che lo vedrebbe protagonista.

Anche qui il Frosinone potrebbe concedere la possibilità a Gaetano di giocare con maggiore continuità in un contesto performante e mettersi in mostra per un eventuale ritorno a Napoli la prossima stagione.