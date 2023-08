L’ex Napoli torna subito in Serie A: colpo di scena

Sembrava destinato a salutare la Serie A ma qualcosa sarebbe cambiato: un ex Napoli nel mirino di una società della massima categoria

Dalla vittoria dello scudetto all’addio. Un ex giocatore del Napoli potrebbe sfidare la squadra di Rudi Garcia nel corso della stagione: un club di Serie A l’avrebbe messo nel mirino.

La Serie A è ufficialmente ripartita. Nel corso della prima giornata il Napoli ha ribadito la propria supremazia trionfando per 3-1 contro il Frosinone, grazie a Matteo Politano che ha riportato la gara in situazione di parità e a un inspirato Giovanni Di Lorenzo che ha innescato Victor Osimhen. Ora la testa va alla prossima partita e chissà, forse, gli azzurri potrebbero sfidare un loro ex compagno di squadra nel corso della stagione.

Il Campione d’Italia aveva concluso la sua avventura in Serie A ma ora potrebbe ritornare: ecco chi è

Il calciomercato è ancora aperto, dunque, gli organici delle squadre possono ancora subire modifiche rilevanti. In particolare, una squadra di Serie A avrebbe messo gli occhi su un Campione d’Italia 2022-2023. Il giocatore ha lasciato Napoli questa estate, ma potrebbe intraprendere una nuova avventura nella massima categoria italiana.

Nel mirino dell’Empoli sarebbe infatti entrato l’ex terzino del Napoli Bartosz Bereszynski. Il polacco ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio a Poznan. Durante la sessione invernale di calciomercato del 2017 è arrivato in Italia approdando alla Sampdoria. Lo scorso anno è giunta per lui l’occasione per dimostrare il proprio valore in una big italiana: il Napoli, che ha deciso di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Tuttavia, il giocatore non ha convinto Luciano Spalletti, che l’ha utilizzato col contagocce. Ha, infatti, disputato solamente quattro partite (3 in Serie A e 1 in Coppa Italia) con la maglia azzurra, totalizzando 286 minuti di gioco. Nonostante la decisione del tecnico toscano di chiudere la sua avventura partenopea e l’arrivo di Rudi Garcia, il giocatore non è stato riscattato dalla Sampdoria ed ha fatto, dunque, ritorno in Liguria.

Il polacco è dunque passato da essere Campione d’Italia ad essere impiegato dall’ex Juve Andrea Pirlo nel match di Serie B tra Sampdoria e Ternana. Tuttavia, stando a quanto riportato da Sky Sport, quella del 19 agosto potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia della Doria del giocatore. Difatti, l’accordo con il club toscano sarebbe vicinissimo alla definizione. Per l’ex Napoli, dunque, potrebbe essere giunta una nuova possibilità nella massima serie italiana.