La scelta di Garcia parla chiaro: è addio

In vista dell’esordio ufficiale dei Campioni d’Italia, il tecnico francese fa una scelta che la dice lunga sulle intenzioni di mercato

Come ormai da consuetudine – è per lo meno il secondo anno di fila che il club partenopeo si lascia per la fine i colpi migliori – il Napoli è molto attivo nelle battute finali del calciomercato. Dopo aver annunciato ufficialmente l’acquisto di Jens Cajuste dallo Stade Reims – lo svedese è arrivato per la ragguardevole cifra di 12 milioni di euro – i partenopei hanno iniziato una lunga trattativa in vista dell’acquisto di Gabriel Veiga, il talentuosissimo playmaker di centrocampo del Celta Vigo.

Gli sforzi della proprietà campana sono stati alfine premiati dal buon esito della trattativa: lo spagnolo è ormai un calciatore azzurro, con la posizione di un certo Piotr Zielinski che si sta facendo via via più traballante. Sebbene indiscrezioni circolate in settimana abbiano parlato del fatto che l’acquisto dell’iberico fosse di fatto slegato dalla permanenza del polacco – sul quale insiste l’interesse dell’Al-Ahli, che è arrivato ad offrire 15 milioni netti annui di ingaggio – la questione resta aperta.

Tutto può invece quasi ufficialmente ritenersi chiuso per un altro centrocampista della rosa di Rudi Garcia. Uno che, giovanissimi del vivaio a parte, ha il poco invidiabile primato di essere stato il giocatore meno impiegato da Luciano Spalletti nella splendida cavalvata dello scorso anno. In questa stagione le cose non solo non andranno meglio, ma rischiano di essere finite qui ed ora. Ancor prima di cominciare.

Rudi Garcia mette le cose in chiaro: il tedesco è vicino all’addio

Dicevamo dell’esordio in campionato dei campioni in carica, impegnati sul campo del Frosinone in uno degli anticipi del sabato. In vista del match Rudi Garcia ha deciso di non convocare Diego Demme, per il quale ormai siamo davvero ai saluti. Il tedesco, esubero tecnico se ce n’è uno, è accreditato di un ritorno in patria, dove l’Hertha Berlino si è già fatto sotto con dei sondaggi esplorativi.

Sebbene la prima offerta dei tedeschi rasenti quasi il ridicolo – 1 milione per il cartellino, a fronte di un valore di mercato di 5-6 milioni – il Napoli potrebbe accettare la proposta. Demme ha infatti ancora un anno di contratto alla ragguardevole cifra di 2,5 milioni netti fino a fine stagione.

Il risparmio sul monte ingaggi – già prerogativa della scuola Giuntoli, che il nuovo Ds Meluso sta portando comunue avanti – non sarebbe di poco conto. Il centrocampista tedesco è pronto a salutare, senza forse avere memoria chiara di quale sia stata l’ultima partita giocata con la maglia azzurra.