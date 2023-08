Napoli, colpo a sorpresa per Garcia: accordo col nazionale francese

Il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi. Come è noto la priorità è quella di regalare a Rudi Garcia Gabri Veiga e un sostituto di Lozano in caso del suo addio. A sorpresa, però, arriva un altro innesto per il tecnico francese del tutto inaspettato. Si tratta di un nazionale francese.

La vittoria contro il Frosinone, contestualmente agli arrivi di Natan e di Cajuste e di una ottima prestazione complessiva offerta, ha riportato il sereno tra gli azzurri. L’obiettivo è quello di provare a ripetere quanto fatto nella passata stagione, nella assoluta consapevolezza che sarà a dir poco difficile. In arrivo c’è Gabri Veiga, per il quale la trattativa con il Celta Vigo è in dirittura d’arrivo. Oltre a questo, però, i partenopei stanno per piazzare un altro colpo ad effetto. Si tratta di un nazionale francese capace di dare una dose di qualità tecnica e fisica a dir poco importante.

Altro innesto per gli azzurri

In sede di mercato, ancor di più dopo la deludente prestazione offerta da Cajuste e con Gabri Veiga e Natan non ancora visti, il Napoli non ha entusiasmato fino a questo momento. Lo spagnolo desta tantissimo interesse e per lui l’esborso è stato importante, anche se bisognerà vedere quello che sarà il suo impatto con la Serie A. Ma adesso sta per arrivare un altro innesto di spessore.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, gli azzurri hanno messo nel mirino Mohamed Simakan come ultimo colpo di mercato. Si tratta di un classe 2000 che ha già impressionato tutti, prima con la maglia dello Strasburgo e poi con quella del Lipsia. Gli azzurri puntano su di lui per completare il pacchetto di difensori centrali. Col giocatore la strada sembra in discesa, ma c’è da fare i conti con i tedeschi.

Simakan al Napoli, arriva il punto di svolta

Da due anni al Lipsia, il centrale difensivo che fa parte della Nazionale francese Under 21 rappresenterebbe un innesto importante per il Napoli. Per quanto al momento gli azzurri abbiano ben 4 difensori centrali, c’è da tenere in considerazione che Ostigard, come visto contro il Frosinone, sarà impiegato anche a centrocampo al posto di Lobotka. Di conseguenza si sta pensando di investire ancora in difesa.