L’ex Napoli da Sarri: passa alla rivale

Il club biancoceleste, che nei giorni scorsi aveva chiuso un’importante operazione in uscita, pensa ad un nuovo arrivo: è un ex Napoli

Passano i giorni e, oltre all’avvio ufficiale della stagione calcistica in Serie A con le prime gare del weekend 19-20 agosto, si avvicina a grandi passi anche la deadline del calciomercato estivo. Praticamente tutti i club, nonostante abbiano avuto due e più mesi di tempo per pianificare con attenzione le loro strategie, sono ancora a caccia degli ultimi tasselli da inserire in rosa.

In taluni casi, come per esempio accaduto alla Lazio, delle cessioni inaspettate – perchè dovute a buone offerte economiche e/o dopo aver preso atto della volontà del calciatore – portano inevitabilmente al corrispondente acquisto nella medesima posizione di campo del partente. A maggior ragione quando chi ha dato l’addio è un portiere, che ha inevitabilmente lasciato scoperto – sebbene da panchinaro conclamato – il ruolo.

Ecco che allora la cessione all’Almeria di Luis Maximinano, secondo di Provedel, avrebbe in qualche modo obbligato i capitolini a tornare sul mercato. L’obiettivo, il nome, è stato già fatto. Non dovrebbero sussistere particolari problemi nel portare a termine l’operazione.

L’ex Napoli alla corte dell’ex azzurro: affare più che possibile

Protagonista di un percorso alla Lazio che definire assurdo è dire poco – l’argentino era titolare ad inizio anno, ma la precoce espulsione dopo 2′ della prima gara dell’anno scorso gli ha di fatto impedito di vedere il campo in Serie A – Maximiano si è come detto trasferito in Spagna.

Il buon Provedel, per quanto affidabile, ha ora bisogno di un ‘secondo’ di buon livello. Complice il fatto che il prescelto acquisto voluto da Sarri sia chiuso a Salerno dall’ingombrante e carismatica presenza di Guillermo Ochoa, Luigi Sepe potrebbe decidere di sposare la causa biancoceleste. La differenza rispetto a far panchina nel club granata appare evidente: la Lazio è impegnata su tre fronti, sarà più facile trovare spazio durante la stagione.

Portatore di un contratto in scadenza a giugno del 2024, l’ex prodotto delle Giovanili del Napoli potrebbe dunque fare il grande salto nella big, sebbene sia chiaro quale sarà il su ruolo. Con un valore di mercato pari ad appena 1 milione, e un ingaggio annuo che non rappresenta un problema per Claudio Lotito, Sepe è sempre più vicino a trasferirsi nella Capitale.

Dopo Sarri – una cui parte di cuore, come da lui stesso dichiarato, è sempre rimasta a Napoli – un altro pezzettino della città partenopea prenderà la strada di Roma.