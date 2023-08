Elisabetta Canalis è una bomba: foto pazzesche sui social

Elisabetta Canalis non smette di far parlare di sé: foto come sempre pazzesche su social

Un nome come Elisabetta Canalis non passa mai di moda e negli ultimi anni segnati dall’esplosione dei social la sua figura non è mai appassita ma è cresciuta sempre di più.

Ormai la sua bellezza non dovrebbe far più notizia ma sta di fatto che gli italiani continuano ad adorarla e a considerarla una delle donne più belle del nostro paese. Gli anni passano tutti, anche per lei ovviamente, ma la sua bellezza rimane un fiore all’occhiello.

Sin dagli esordi giovanissima a Striscia la Notizia gli italiani hanno imparata a conoscerla bene. Nel noto programma satirico di Mediaset, la modella sarda è sempre stata protagonista tramite performance leggendarie, è diventata una vera e propria icona della televisione rappresentando la femminilità più autentica.

Sotto le luci dei riflettori Elisabetta si è sempre trovata più che bene, ma sembra che anche davanti al fotografo si trovi a suo agio. Lo dimostrano le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram che, ricordiamo , è seguito da ben quattro milioni di persone!

Elisabetta Canalis in costume: fan in visibilio